Slovenskí prominenti prezradili svoje triky na chudnutie: Takto zhodíte kilogramy aj vy!

Pomaličky

Na jar minulého roku začala cvičiť s osobným trénerom s cieľom zhodiť dvadsať kíl. „Cvičenie ma naozaj ohromne baví. Nechudnem rapídne, no cítim, že telo sa mi pomaličky mení,“ hovorí komička, ktorá si dáva do tela štyri až päťkrát týždenne. Snaží sa obmedziť sacharidy, no existovať len na mäse a zelenine je pre ňu ťažké. Zvyká si na alternatívy ako tofu a sója.

Verím sirupovej kúre

Časy, keď mala herečka o štyridsať kíl viac, sú pre ňu dodnes výstraha. Zhodiť jej pomohla cambridgeská diéta pod dohľadom lekára, počas ktorej pila proteínové nápoje so psylliom na rozhýbanie čriev a jedla iba bielu a zelenú zeleninu.

„S plochým bruchom som zrazu mala chuť a silu robiť všetko. Cítila som sa štíhlejšia,“ ďakuje herečka, ktorá ostala verná aj sirupovému detoxu. Raz za mesiac si dopraje dvojdňovú kúru.

Banány a sucháre

Televízna rosnička dáva svojmu žalúdku zabrať. „Mám rada zdravé jedlá, len ich treba pripraviť, a ten čas chýba. Nejem aj šesť hodín, potom do seba nahádžem obed, päť hodín zase nič a potom zjem čokoľvek, čo nájdem v bufete. Keď to však s jedlom preháňam, prihlási sa a dá mi ‚očistu‘,“ opisuje moderátorka dva dni na suchároch a banánoch. Na zdravej strave vydrží maximálne mesiac-dva, no znova sa jej to vymkne z rúk, priznala sa.

Čítajte viac Sama a šťastná: Celeste Buckingham sa na princeznú nepotrebuje hrať

Telo si vypýta

Herečka skúšala žiť na banánoch, chvíľu pila iba ovocné šťavy, z jedálneho lístka vylúčila mliečne výrobky a pšenicu. „Občas si dám týždňovú kúru s čajom na odkyslenie organizmu, pijem ho ráno a večer,“ hovorí herečka, ktorá úplne prestala jesť mäso ešte pred štyrmi rokmi. Bielkoviny ani kalórie si nekontroluje, spolieha sa, že telo si vypýta toľko, koľko potrebuje. A nedá dopustiť na pohár čistej vody, ktorej holduje už od detstva.

Bez sladkostí

Herečka skúsila očistnú kúru podľa piatich elementov. „Na šesť mesiacov som vynechala z jedálneho lístka všetko sladké. Cukor som prijímala len v podobe čerstvého a sušeného ovocia. Cítila som sa skvelo, bola to vynikajúca skúška pevnej vôle,“ odporúča.

Ajurvéda mi zmenila život

Umelkyňa dlhé roky trpela alergiou a kútikmi na ústach, až jej lekár poradil, ktoré potraviny obmedziť, ktoré vylúčiť a ktoré jej prospejú. „Dal mi aj kapsuly z byliniek a korenín. Snažím sa jesť všetko s mierou, nejem mliečne výrobky okrem syra, rovnako ani bielu múku a cukor,“ hovorí herečka, ktorej ajurvéda zmenila život.

Manželka si pochvaľuje

Známemu kulinárovi sa podarilo zhodiť bruško ešte pred pár rokmi, keď schudol vyše dvadsať kilogramov. „Metabolizmus a hlavne vy a váš mozog sa nastavia tak, že niet cesty späť. Už nechcete, lebo sa vám ľahšie dýcha, hýbe, aj manželka si pochvaľuje,“ zveril sa herec krátko po tom, čo sa vzdal bravčového mäsa, bieleho pečiva, údenín, alkoholu a sladkostí. Hoci pre klobásku či pre zdravotný štamperlík sem-tam výnimku urobí.

Pohoda chutí

Herečka miluje zdravé jedlá. „Žiaľ, pri mojom momentálnom spôsobe života som rada, keď sa počas dňa vôbec k nejakému jedlu dostanem. Aby som ešte vymýšľala, že tam nejdem a to nechcem, lebo to nie je bio, to sa nedá, nemám čas to riešiť,“ nedá sympatická komička dopustiť na pohodu pri jedle a na sladkosti.

Olejová záchrana

Speváčka nie je ukážková stravníčka. „Jedlo aj spánok často riešim v aute, počas cestovania. Klasický denný režim u mňa neexistuje. Ale keď som pár dní doma, čiže v Bratislave, snažím sa aspoň jesť zdravo,“ prezrádza hviezda, ktorá miluje čerstvé potraviny a domácu stravu.

Poučila sa, že jesť z únavy sa nevypláca. „Jem menej mastné a kalorické jedlá, namiesto masla používam olivový olej. Nemám ťažobu na žalúdku, lepšie mi trávi, zmenšuje sa mi brucho,“ dopĺňa, ako pracuje na svojej postave.

Zlé sacharidy!

Aj naša najlepšia strelkyňa si musí dávať pozor na stravu, hoci špeciálny detox nedrží. „Nedávno som zmenila stravovacie návyky, aby som získala metabolickú rovnováhu. Chcela som ráno vstávať s množstvom energie, ktorá by mi zostala po celý deň. Preto som obmedzila všetky sacharidy vrátane cestovín, múky a pečiva. Snažím sa o minimálny príjem cukrov, teda päťdesiat až sto gramov denne,“ priznáva olympionička, že časy, keď si všetko vážila a lúštila etikety, sú už za ňou. Potrpí si na pitný režim, na strelnici vypije aj štyri a pol litra tekutín za deň.