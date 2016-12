Slovenský moderátor mal šťastie v nešťastí: Bruchala unikol teroru v Berlíne len o vlások!

Bývalý markizák sa so svojím trápením zdôveril na sociálnej sieti. „Bol som tam v nedeľu... Svet je hore nohami,“ napísal k dojímavej fotografii Bruchala, ktorý začal svojich priateľov a kamarátov okamžite upokojovať, že je po besnení muža v kamióne, ktorý narazil do davu na vianočných trhoch, v poriadku. Počet hlásených obetí rastie, v nemocniciach je 48 zranených, mnohí vo vážnom stave. Polícia potvrdila, že išlo o teroristický útok.

#berlin #christmasmarket #pray4berlin❤🙏🏻 I was there on Sunday... The world is upside down...😞 Fotka uverejnená používateľom Pavel Bruchala (@pavel_bruchala), Dec 19, 2016 o 4:14 PST

Moderátor tak mal šťastie v nešťastí, pretože od tragédie ho delili doslova len hodiny. A veľmi dobre si to uvedomuje aj samotný Bruchala, pretože za všetky obete aj pozostalých sa modlí. „Atmosféra v Berlíne cez víkend bola veľmi pohodová. Ľudia si užívali vianočné trhy. Je to veľmi smutné, čo sa tam stalo. Mal som šťastie, že som sa tam nenachádzal včera. No i napriek tomu neprestanem cestovať. Netreba podľahnúť panike a treba myslieť pozitívne, že vám sa to nikdy nestane. Neriskujem, ale snažím sa byť ostražitý a vnímať ľudí okolo seba," povedal nám Pavel.