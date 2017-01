Šmahel a Kalisová pomáhajú iným, no mali by sa pozrieť na seba: FOTO Takto vyzerali pred rokmi oni!

O Kalisovú sa už dlhé roky stará tím maskérok, ktoré ju vždy vyparádia na vysielanie. Rovnako o jej vizáž dbajú aj počas príprav na natáčanie novej markizáckej šou O 10 rokov mladší. Miriam sa tak na obrazovkách objavuje krásne nastajlovaná a nahodená od hlavy až po päty.

Na svojom vzhľade si dá tiež záležať aj jej manžel Martin, s ktorým už čoskoro nebudú mať spoločné priezvisko, keďže dvojici vzťah stroskotal. Nie je žiadnym tajomstvom, že Šmahel strávi v posilňovni dlhé hodiny a úspech na seba nedal dlho čakať. V roku 2008 získal titul Muž roka. Reláciu o kráse preto obaja moderujú zaslúžene.

Keby bolo keby Martin by na sebe nemenil asi nič, len keď mu niekto povie, že má vrásky, tak tie by si možno dal odstrániť. Mirka by chcela pribrať, ale nedarí sa jej to celý život. No ako vyzerali kedysi, keď nemali po ruke toľkých odborníkov? Stále rovnako! Veď, posúďte sami!