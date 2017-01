Šmahelovci pred rozvodom: Šanca na nový život!

Sympatická moderátorka Miriam Šmahel Kalisová a fitnes tréner Martin Šmahel, ktorí si v júli 2012 povedali pred oltárom áno, ešte donedávna pôsobili ako nerozlučný pár. Nič nenasvedčovalo, že by sa harmonické manželstvo idylickej dvojice otriasalo v základoch. Šok však prišiel minulý rok v decembri, keď sa na svetlo sveta dostala skutočná pravda.

Koniec! Šírili sa správy z médií. „Rozišli sme sa pred niekoľkými mesiacmi, v lete na prelome júla a augusta. Nebolo to žiadne neuvážené rozhodnutie, veľa sme sa o tom rozprávali. Je definitívny koniec, ale to neznamená, že spolu prestaneme hovoriť. Prešiel už nejaký čas a sme radi, že spolu vychádzame naozaj veľmi dobre.“ prezradila Miriam pre tvnoviny.sk. „Vždy budeme rodina, máme dcérku, ktorú obaja zbožňujeme a chceme, aby vždy vedela, že sme tu pre ňu obaja,“ dodal zase Martin.

Dôvod na záchranu manželstva im dokonca nedala ani trojročná dcérka Mia, no ani fakt, že v čase ich turbulentného obdobia stál predo dverami nový rozpracovaný projekt s názvom O desať rokov mladší, na ktorom sa obaja podieľali. Ten sa im však našťastie podarilo zachrániť a 10. januára uvidíte šou na Markíze.

Príbehy bežných ľudí

V relácii uvidíte ľudí, akých dennodenne stretávate na ulici. Bežných ľudí, ktorí žijú pokojné životy a pendlujú medzi prácou a rodinou. Ak mladá žena povie, že sa naučila nesmiať sa, už to nie je len o tom, aké má zuby, ale o tom, ako vníma samu seba. A to bol hlavný dôvod, prečo sa do relácie O 10 rokov mladší hlásili desiatky ľudí.

Nabrali odvahu zmeniť to, čo roky zanedbávali a čo im príroda nenadelila. „Zmena by mi vrátila sebavedomie, ktoré už veľmi dlho nemám,“ povedala jedna z účastníčok šou. „Robila som v banke, ale zmenila som prácu, aby som nemusela prichádzať do styku s klientmi. Dnes preto pracujem ako chyžná, aby som nemusela rozprávať a usmievať sa, lebo sa mi to nedá,“ povzdychla si ďalšia.

Koľkokrát ste počuli podobný príbeh alebo ste niekoho videli, ako si počas smiechu zakrýva ústa? Alebo ako nosí tmavé neforemné oblečenie len preto, že má pocit, že sa každý smeje na jeho postave? Určite veľakrát a práve o tom budú tieto premeny...

Šmahelovci v hlavnej úlohe

Manželia, partneri, kamarátky, súrodenci – do relácie sa mohla prihlásiť akákoľvek dvojica. Tím odborníkov – plastických chirurgov, zubárov, špecialistov na estetické zákroky, stylistov, vizážistov, kaderníkov, výživových poradcov a kondičných trénerov – im v spolupráci s moderátormi Miriam Šmahel Kalisovou a Martinom Šmahelom pomôžu v priebehu niekoľkých týždňov nielen vrátiť mladosť, ale najmä zmeniť pohľad na seba samých.

Nebola to ľahká cesta

Naopak, všetko si vyžaduje obrovské odhodlanie, tvrdú prácu a tiež prekonávanie bolesti. „Je úžasné pozorovať našich účinkujúcich v okamihu, keď príde radosť z prekonania strachu, či už zo zubára, skalpela, alebo z injekcie. Hneď ako sa nám zmeny prejavia, ľudia sa rozžiaria. Hovorí sa, že na výzore nezáleží, no nie je to celkom pravda. Aj keď vám niektoré veci ľudia nepovedia, hodnotia vás a má to vplyv na to, ako sa vám žije,“ hovorí Martin, ktorý sa v relácii predstaví aj v úlohe kondičného trénera.

„Nebolo to pre nich ľahké a videli sme dosť sĺz. Pre účinkujúcich, ale aj pre divákov je však dôležité poznať pohľad zvonka, a tak si viac uvedomia dôležitosť potrebných zmien,“ hovorí Mirka. „Je to hlavne preto, že sami sa na seba začnú dívať inak a spoznajú opäť krásny pocit - mať sa rád a vážiť si sám seba,“ dodala.

Z neistých ľudí sa v priebehu niekoľkých týždňov stane niekto úplne iný. Zmeny sú také obrovské, že malé deti svojich rodičov takmer nedokážu spoznať. „V niektorých prípadoch môžeme naozaj hovoriť takmer o zázračných premenách,“ uzatvorila Šmahel Kalisová.