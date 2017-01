Smrť Leony († 32) zasiahla úplne všetkých, ktorí ju poznali: Spoveď suseda zosnulej redaktorky!

Leonini bývalí spolužiaci z vysokej školy vytvorili skupinu na sociálnej sieti a urobili zbierku na pohreb. Za peniaze, ktoré sa vyzbierajú, kúpia veniec a zvyšok dajú manželovi ako pomoc pre deti. Leona chodila na Fakultu masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Pracovala pre RTVS, ale predtým bola päť rokov aj v televízii JOJ. S rodinou žila v Nových Zámkoch, predtým bývala u mamy, kde sa nám zveril jej sused.

„Bola veľmi zlatá, ja som ju poznal dobre aj jej manžela. Bola skvelá osoba. Pán Boh si nevyberá a včera to bola ona, zajtra to môžete byť vy alebo ja. Ony boli vždy len dve, len ona a mama a každý deň ju sem chodila navštevovať, starala sa o ňu,“ povedal sused. Z paneláka sa neskôr Leona aj s manželom presťahovala do rodinného domu. Práve tam teraz smúti celá rodina, aj Leonina mama. Aj včera boli všetci zdrvení. So žiaľom nám odkázali, že nedokážu viac hovoriť.

Leona skonala počas silvestrovskej noci. Zomrela na náhle krvácanie do mozgu a dokonca trpela aj skrytou chorobou, akútnou leukémiou, o ktorej vôbec netušila. Posledné dni v roku trávila na lyžovačke so svojou rodinou v Mýte pod Ďumbierom. V piatok mala spadnúť na svahu. Zrejme práve pre zdravotné problémy. Náhle zle jej však prišlo opäť v sobotu a urýchlene vyhľadala lekársku pomoc.

Vybrala sa na pohotovosť do Brezna, kde však už upadla do bezvedomia, preto ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Žiaľ, tam napriek pomoc lekárov zomrela. Ak by nedošlo k jej pádu na silvestrovskej lyžovačke, mohla Leona ešte žiť. Tvrdí to renomovaná primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia v Lučenci Mária Mičková.

„Akútna leukémia má veľmi rýchly priebeh, a preto je bezpodmienečne nutné začať liečbu ihneď, ako sa dospeje k diagnóze,“ hovorí primárka Mičková. Odborníci rozlišujú dva druhy akútnej leukémie. „Môže byť mieloblastová alebo lymfoblastová a vzniká náhle. Niekedy sa zachytí tak, že pacient ide na preventívnu prehliadku, ale väčšinou sa zistí podľa tvorby hematómov, krvácania, infekcií a výraznej slabosti. To sú základné zmeny u pacientov,“ zdôrazňuje lekárka.

Tvrdí, že smrť Leony nebola náhoda. „Nešťastná náhoda to mohla byť len v tom, že sa udrela a dostala pri mále krvných doštičiek krvácanie do mozgu. Ak by sa nebola udrela a akútna leukémia by sa u nej zistila bez takejto traumatickej záležitosti, mohla teoreticky ešte žiť a okamžite dostať v pokoji potrebnú liečbu,“ zdôrazňuje Mária Mičková. Vysvetlila, že pri prvom vyšetrení sa zistia zmeny v počte bielych a červených krviniek a zároveň aj krvných doštičiek.

„Už tieto zmeny naznačia akútnu leukémiu a pacient je odoslaný na vyššie pracovisko, kde sa pokračuje v diagnostike. Vyšetrením kostnej drene, prietokovej cytometrie a ďalšími nutnými vyšetreniami, a ak sa dospeje k diagnóze akútna leukémia, liečba sa musí začať okamžite,“ hovorí. Akútna leukémia má podľa primárky Mičkovej rôzny priebeh. U niekoho dôjde ku kompletnému vyzdraveniu po transplantácii kostnej drene.

U niekoho je ochorenie zachytené vo fáze, ktorá sa končí fatálne smrťou. Podľa primárky môže byť akútna leukémia u detí až po seniorov. Úspešnosť liečby u detí pri akútnej lymfoblastovej leukémii je väčšia, aj nad 80 percent. U druhého typu akútnej leukémie je úspešnosť nižšia, no treba to posudzovať u každého pacienta prísne individuálne. „Je možné, že ona o svojej chorobe nevedela a mala ju v počiatočnom štádiu, len tu bola zhoda nešťastných náhod,“ dodala primárka.