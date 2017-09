Smutná spomienka na Majora Zemana: Hrobárovi utiekol z lopaty trikrát!

Našich západných susedov zasiahla ostatnú sobotu smutná správa. Vo veku 83 rokov zomrel legendárny herec Vladimír Brabec, predstaviteľ majora Zemana. Herec skonal v sanatóriu v Novej Vsi pod Pleší, kde ležal vo vážnom stave od stredy.



„Som veľmi smutná, ešte pred mesiacom som Vláďovi volala, ako sa má. Keď sa tak zamyslím, on vlastne trikrát prežil svoju smrť, takže ho osud asi mal rád,“ povedala českému denníku Aha! hercova seriálová manželka z Majora Zemana Jaroslava Obermaierová. „Rada by som ľuďom pripomenula, že nebol len major Zeman, ale vynikajúci herec Národného divadla, hral Cyrana a ďalšie veľké postavy. Taktiež bol vynikajúci dabingový herec, jeho hlasom k nám budú hovoriť zahraniční herci ešte dlho. Hlavne mu prajme pokoj. Budem na neho spomínať, bol to veľmi fajn chlapec,“ vyznala sa obľúbená herečka.

Smutnú správu o hercovom úmrtí oznámila jeho vnučka: „1. 9. 2017 večer ukončil svoju životnú púť Vladimír Brabec. Spomeňte si na spoločne prežité chvíle. Poprajte slobodu a mier jeho duši. Ďakujeme všetkým, ktorí v posledných rokoch pomohli svojou prítomnosťou alebo myšlienkou. Rodina Brabcova.“