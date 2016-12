Pallovej obeť dva roky po hrozivej nehode: Doživotná trauma!

Na Vianoce roku 2014 sa nič netušiacej Martine obrátil celý svet hore nohami. Presne 24. decembra do jej malého červeného auta narazila dermatologička, ktorá z nehody vyviazla bez vážnejších následkov, no mladá vodička skončila v nemocnici. Dokopy musela absolvovať až tri operácie mozgu a podstúpiť množstvo rehabilitácií, aby sa jej život vrátil aspoň ako- -tak do normálu.

Pallová si verdikt za hrozivú búračku vypočula teraz v lete. Prokurátor na krajskom súde nedosiahol vyšší trest, ako navrhoval, a platí rozhodnutie okresného súdu. Napokon teda vyfasovala dva roky s podmienečným odkladom troch rokov a trest zákazu šoférovať na päť rokov. Rozsudok však rodinu obete vôbec nepotešil.

„Či dostala dva, alebo tri roky, nezmení nič na tom, že sestra má zničený život a zdravie,“ reagovala vtedy vodičkina sestra Henrieta, ktorá nám teraz prezradila, ako sa Martine s odstupom času darí.

„Už také dva-tri mesiace je to stále na rovnakej úrovni. Vie sa o seba postarať. To je dôležité. Ale nemôže ísť sama von alebo na ulicu. Vždy s ňou musí ísť niekto ako sprievod. Doma sa však sama o seba postará. Naje sa, oblečie, vie si nájsť veci na internete. To všetko vie, normálne funguje. Len problém je, že nemôže sama nikam ísť,“ povedala nám so starosťou v hlase vodičkina sestra, ktorá ďalej priblížila, že problém nie je v tom, že by sa jej zle chodilo.

Komplikácie treba hľadať niekde inde. „Má obavu, že sa jej môže ešte niečo stať. Je to blok. Ešte stále, aby sa jej niečo nestalo,“ dodala Henrieta o sestre, ktorá sa teraz pripravuje na konečne pokojné Vianoce v kruhu rodiny.