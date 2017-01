Smútok na hudobnej scéne: Zomrela slovenská legenda

Dlhoročný hudobný redaktor Slovenského rozhlasu sa narodil 3. októbra 1948 v Rimavskej Sobote. Maturoval v roku 1967 na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky v Banskej Bystrici. Počas vojenskej služby v Rychnove nad Knežnou bol manažérom a konferencierom skupiny Flowers Group.

Do Bratislavy prišiel v roku 1969, nastúpil ako zvukár do Československej televízie. Potom bol niekoľko mesiacov zamestnaný v Opuse, v novembri 1970 nastúpil do hudobnej redakcie Čs. rozhlasu.

"V rozhlase som bol do konca roku 1981, potom som musel odísť, pretože som šíril západnú kultúru," zaspomínal si svojho času Hora. Zákaz účinkovania v médiách mal až do roku 1989.

V tom období boli jeho hlavným zdrojom príjmov diskotéky. Robil ich po celom Československu, od Medzilaboriec až po Karlove Vary. V Piešťanoch sa za mixážnym pultom striedal s pražským dídžejom Jaromírom Tůmom.

Prvé články napísal už do školského časopisu Spojár, prekladal texty o Beatles a Rolling Stones z nemeckého týždenníka Bravo. Prvý honorár dostal za článok o írskej speváčke Dane v týždenníku Beseda. Písal pre Aktuality melodie a hlavne pre Populár, v tej dobe jediný slovenský časopis o populárnej hudbe.

Písal aj sprievodné texty na licenčné platne zahraničných interpretov, ktoré vydával slovenský Opus. V polovici 70. rokov minulého storočia bol scenáristom a moderátorom televíznej hitparády Našich deväť, režisérom bol Jan Roháč. V roku 2002 bol spoluautorom a moderátorom televízneho hudobného programu Staré ale hity.

Medzi spevákmi a hudobníkmi mal Fero Hora vždy veľa priateľov, medzi nimi Pavla Hammela, Mira Žbirku či Petra Jandu. Do trojice jeho obľúbených zahraničných interpretov patrili Beatles, Madonna a Michael Jackson.

"V roku 1993 som bol na 10. ročníku stretnutia priaznivcov skupiny Beatles v Liverpoole, po mojom boku sedeli Tony Jackson, basgitarista skupiny Searchers, Allan Williams, prvý manažér Beatles a Pete Best, prvý bubeník skupiny. Boli to nezabudnuteľné tri dni," uviedol Hora.

Po návrate do rozhlasu bol členom hudobnej redakcie rádia Elán, od roku 1992 v Rock FM rádiu, vysielal na Rádiu Slovensko. Známu hitparádu Pop antikvariát mal v Rádiu Regina. Fero Hora sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj nielen slovenskej tanečnej hudby.