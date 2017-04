FOTO Sklovska predviedla luxus, značky a nahotu: Sisa zahalená len v bublinkách!

Speváčka nás pozvala do svojho domu, ktorý stojí mimo Bratislavy. Kúpila si ho a začala prerábať ešte skôr, ako sa zoznámila s Jurajom Lelkesom. Štvorizbový bungalov si zariadila výlučne podľa svojho vkusu. Možno aj preto v ňom všetko farebne svieti, dokonca aj vaňa v kúpeľni. Sisa má na výber z niekoľkých farieb a určuje ich podľa nálady.

Čítajte viac Lelkesovcov nerozdelili škandály ani odlúčenie: Sisa prezradila recept na vzťah na diaľku

Sivé vlasy a bez vrások

Zrkadlové skrinky v kúpeľni sú preplnené parfumami. „To je moja slabosť, každý deň mám iný parfum. Vôňu si nevyberám podľa toho, čo mám oblečené, ale podľa flakónu. Mám rada extravagantné vône,“ hovorí. Na plných poličkách nechýbajú kvalitné krémy.

„Do svojej tváre investujem, pretože sa mi to oplatí, a ani neplánujem na tom šetriť. Ale podstatné pri výzore je aj to, čo máte v sebe, lebo to aj vyžarujete. A ja som pozitívny človek. V mojom prípade sú za tým aj dobré gény. Mama aj otec boli pekní ľudia a vyzerali veľmi dobre aj v pokročilom veku, čo je pre mňa plus,“ smeje sa Sisa.

Gény však môžu aj za to, že už ako tridsaťročná si objavila prvé sivé vlasy. „Otec bol šedivý už v dvadsiatke, aj mama začala skoro šedivieť. Pamätám si, ako som jej farbievala vlasy…“ spomína.

Bez mejkapu

Bez líčenia síce nevyjde z domu, ale nikdy si namaľovaná neľahne do postele. Odličovanie je skrátka základ peknej pokožky. Priznáva však aj skrášľovací zákrok: „Raz ma nahovorili na Draculovu terapiu. Odporúčam to každej žene. Ibaže na rozdiel od iných, ktoré môžu na druhý deň v pohode fungovať, ja mám monokle," hovorí. Týždeň nemôže ísť pred kameru ani pred fotoaparát.

Vychytávka na opuchy

Odborníci na krásu sa zhodujú, že ak chcete vyzerať dobre, treba si dopriať dostatok spánku. V prípade speváčky to však neplatí. „Čím menej spím, tým lepšie vyzerám. A keď nespím vôbec, vyzerám najlepšie,“ smeje sa.

Čítajte viac Ďalšia slovenská moderátorka sa nechala napichať

Pre všetky dámy má skvelý tip na to, ako zatočiť s opuchmi očí po fláme. „Dve vrecká čierneho čaju namočte do horúcej vody a priložte si ich na oči také teplé, aké znesiete. Nechajte pôsobiť dvadsať minút. Ikskrát v živote mi to už pomohlo,“ tvrdí.