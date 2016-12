ŠOK! Manželia Šmahelovci konečne prestali hrať divadlo: Priznali rozchod!

Napriek tomu, že dvojici sa len pred troma rokmi narodila dcérka Mia, ich vzťah sa im nepodarilo zachrániť a nadobro sa skončil. O tom, že už nie sú spolu sa písalo už niekoľko týždňov, no manželia sa tvárili, že je všetko v poriadku. Až teraz sa pre portál markiza.sk priznali, že to tak nie je. Nežijú spolu už dlhšie.

„Rozišli sme sa pred niekoľkými mesiacmi, v lete na prelome júla a augusta. Nebolo to žiadne zbrklé rozhodnutie, veľa sme sa o tom rozprávali," povedala Miriam a Martin ju obratom doplnil. „Vždy budeme rodina, máme dcérku, ktorú obaja zbožňujeme a chceme, aby vždy vedela, že sme tu pre ňu obaja," dodal fitnes tréner.

A ako reagovali na otázku či je to definitívne? „Áno, ale to neznamená, že spolu prestaneme hovoriť. Prešiel už nejaký čas a sme radi, že spolu vychádzame naozaj veľmi dobre," znie stanovisko Kalisovej a Šmahel už len vysvetlil, že spolu aj naďalej korektne vychádzajú. „Máme dobrý vzťah aj napriek tomu, že už takmer pol roka nežijeme pod jednou strechou. Naďalej nás však spája dcérka Mia. Obaja jej dávame všetku pozornosť a lásku. Na tomto sa nič nezmení. Nebola a nie je v tom žiadna tretia osoba, pre takúto hlúposť by žiaden z nás neriskoval rodinu a spoločný život. Uvedomujeme si všetky následky, ktoré z tohto rozhodnutia vyplynú a vysporiadame sa s nimi ako rozumní dospelí ľudia."

Moderátorka však o dôvodoch rozpadu ich manželstva mlčí a necháva si ich pre seba. Považuje ich totiž za vrcholne súkromné. „Poznáme sa deväť rokov, z toho štyri sme manželmi. Prežili sme spolu krásne obdobie, no našli sa dôvody na to, aby sa naše cesty rozdelili."