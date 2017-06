Šok! Najvplyvnejšia žena Markízy náhle KONČÍ! Na poste ju nahradí táto známa tvár!

Tatiana Tóthová končí v Markíze po vyše štyroch rokoch. ,,Dnes som posledný deň v Markíze. Práca v televízii je úžasná, dáva neuveriteľný priestor pre kreativitu. Som veľmi vďačná, že som mala možnosť stráviť tu posledné roky. Ale zároveň je táto práca nesmierne vyčerpávajúca a po viac než desiatich rokoch medzi šoubiznisom a politikou si potrebujem trocha vydýchnuť a poriadne sa vyspať. Ďakujem všetkým, s ktorými som mala možnosť pracovať. Veľa som sa od vás naučila a nesmierne si to vážim," reagovala na svoj odchod Tóthová.

Vo funkcii by ju mal podľa našich dobre overených informácií nahradiť Michal Borec, ktorý bol do októbra 2015 riaditeľ Centra marketingu. No aj po odchode sa podieľal na chode televízie, ale už iba externe. Michal Borec sa okrem toho venuje aj iným aktivitám. Pracuje v PR oblasti pre známeho telefónneho operátora, luxusnú kozmetickú firmu a dokonca spolupracuje aj s našimi viacerými celebritami. Táto pozícia je aj z tohto pohľadu pre neho šitá ako na mieru.