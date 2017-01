Šokujúce gesto Kollára pár hodín po pôrode Balúchovej: Z tohto Heringhová vyskočí z kože!

Balúchová svojho synčeka porodila známemu politikovi Borisovi Kollárovi. Ten tak zaokrúhlil počet svojich ratolestí na desať a zo speváčky urobil mamičku číslo deväť. Jednou z nich je aj bývalá playmate Andrea Heringhová, ktorá má s Kollárom zatiaľ ako jediná až dve deti, dcérku Saru Zoe a syna Borisa. A to napriek tomu, že medzi dcérou Sarou a Borisom mu ďalšia žena, Barbora Richterová, porodila syna Artura.

Podnikateľ však matky svojich detí nikdy neprišiel pozrieť do nemocnice. Urobil tak iba raz. V prípade Heringhovej, aj to iba vtedy, keď sa jej narodil na jeseň 2012 syn Boris. Keď Andrea priviedla na svet v prvý deň roka 2010 Saru Zoe, Kollár sa na ňu vykašľal a užíval si na lyžovačke v Tatrách, kde bol so svojimi troma dcérami.

O to viac je teraz zarážajúce, že iba pár hodín po speváčkinom pôrode si to namieril do nemocnice, aby išiel podporiť novopečenú matku svojho desiateho dieťaťa. Paradoxom navyše je aj to, že Kollár doteraz nikdy nepriznal, že Balúchovej dieťa je jeho, no do pôrodnice si ho hneď prišiel obzrieť aj s veľkou kyticou. Jeho oficiálna partnerka Heringhová tak musela vo štvrtok poriadne zúriť.

Doteraz totiž iba ona mala po pôrode spomínanú vzácnu návštevu - Borisa. Multiotecko sa rovnako vykašľal v roku 2011 na exmilenku Barboru Richterovú, v roku 2014 na tmavovlásku Moniku Ostrihoňovú, keď si užíval v Miami. Rovnako neprišiel v lete 2015 podporiť čokoládovú krásku Paulu Simoes či Martinu Štofaníkovú ešte v roku 2009.

Tej, keď mu porodila syna Šimona Heliodora, poslal do nemocnice kyticu ruží, keďže si momentálne užíval s Heringhovou na jachte v Chorvátsku. Zdá sa teda, že Balúchovú si zo svojich mileniek najviac cení a berie k srdcu napriek tomu, že svoj románik vehementne tajil a nechcel priznať. Aj tak je však iba otázkou času, kedy takto do nemocnice docupitá za ďalšou novou milenkou, ktorá mu porodí ďalšie dieťa.