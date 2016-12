Šokujúce Vianoce u Very Wisterovej: Namiesto darčekov ROZVOD!

Ako informoval portál Topky.sk, o rozchode dvojice sa v jej okolí šepotalo už dlhšie. Hoci dôvod rozvodu zatiaľ nie je známy, paradoxom je, že pár sa pred ôsmimi rokmi zoznámil práve v Izraeli. Ako moderátorka s manželom Jeremym porieši starostlivosť o ich dve deti, je zatiaľ otázne, no krach manželstva by už mal byť hotovou vecou. Za krízou by však mohlo stáť aj časté a dlhé odlúčenie, keďže Hulsh má úspešne rozbehnutú kariéru v hudobnom priemysle, pre ktorú je nútený mnohokrát cestovať bez svojej rodiny.