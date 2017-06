Speváčka Anna K. má dôvod na radosť: Prvé víťazstvo nad rakovinou

Speváčka prežíva momentálne naozaj náročné obdobie. Bojuje s rakovinou prsníka, ktorá sa jej nedávno vrátila, a rovnaká zákerná choroba potrápila aj jej vernú sučku Ely, ktorá podstúpila ťažkú operáciu.

„Tak, je to vonku! Vzali mi obličku, vaječníky, 25 cm veľký nádor, spravili mi plastiku, ale já vôbec neviem, čo to je, a je mi to jedno... Hlavne, že idem domov za svojím psím kamarátom Toníčkom a celou mojou rodinou. Prajem krásny večer a držte mi palce na mojej ceste k uzdraveniu, musím totiž robiť radosť paničke,“ napísala na sociálnu sieť speváčka za svojho miláčika. Anna K. však s ochorením naďalej bojuje.