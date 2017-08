Speváčka Dara Rolins opäť na tému svadba s Rytmusom: Tak vám teda poviem, ako to je!

Vyzerá to tak, že jeden z najznámejších párov česko-slovenského šoubiznisu sa stále nerozhodol posunúť svoj vzťah do iného levelu. Speváčka Dara Rolins a raper Patrik Rytmus Vrbovský fungujú spolu už takmer šesť rokov, no svadba je stále v nedohľadne.

„My to absolútne neplánujeme. Svadba aj dieťa sú témy, ktoré absolútne u nás nie sú na pretrase a ani v najmenšom frekventované. Vôbec to neriešime. Užívame si reálny stav, to, že sa máme, že sa máme dobre, že sme zdraví, že sa ľúbime, že máme super Lauru a všetko ostatné. Keď bude svadba, tak hurá, a keď nebude, tak tiež hurá,“ prezradila nám Dara, ktorú sme spovedali na nedávnom markizáckom Dni otvorených dverí.

„Aj tak sme svoji, čiže to je úplne jedno,“ dodala speváčka s dodatkom, že svoju lásku nepotrebuje mať spečatenú na papieri. Nuž, ktovie teda, či vôbec raz tomuto známemu páriku zazvonia svadobné zvony...