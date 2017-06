Speváčka Věra Špinarová (†65): Už je v nebi so svojím bratom (†27), ten záhadne zomrel!

Věra Špinarová v roku 1980 prežila svoje najhoršie Vianoce. Jej jedinému bratovi Ľubomírovi neznámy páchateľ rozbil hlavu tupým predmetom do hlavy a on na následky zranení zomrel. Špinarová o tom dlhé roky nedokázala rozprávať, no pred desiatimi rokmi sa rozhodla prehovoriť o smrti svojho brata. "Tie pocity sa ani po rokoch nedajú opísať. Ľuboša niekto zabil a my dodnes nevieme, kto to bol," prezradila Špinarová v minulosti českému Blesku. Dlhé roky v sebe speváčka ukrývala veľké tajomstvo.

Speváčkin mladší brat sa chystal vtedy z Prahy, kde pracoval, na Vianoce domov do Ostravy. Stihol nakúpiť darčeky, no na nástupište už nedorazil. "Našli ho na Smíchove. Nemal doklady, nič. Mysleli, že je opitý, tak ho viezli na záchytku. Podcenili zranenia," spomína po rokoch Věra. Do nemocnice ho previezli až po niekoľkých hodinách."Veľkú ranu na hlave objavili, až keď umrel. Zodpovedala silným ranám obuškom," dodala, no najviac ju šokovalo, keď ho išli s mamou identifikovať. "Bratovo telo nemalo vnútornosti, bez povolenia boli použité na transplantáciiu" prezradila vtedy Špinarová, ktorá sa s tým nevedela vysporiadať. Dlhé roky po jeho smrti Vianoce doma neoslavovali. No na milosť ich zobrali až po narodení vnučky Johanky.