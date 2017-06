Spevák a bývalý porotca Hlasu Pepa Vojtek odpovie ONLINE: Pýtajte sa ho na všetko, čo vás zaujíma!

Pepo zdravím,som fanúšikom Kabátu od vydania cd Deěvky ty to znaj,mám vaše cédečka chodím na vaše koncerty, ked hráte v košiciach, videl som Vás aj v muzikáli angelika v Steel Aréne,pred pár rokmi a velmi sa mi to páčilo....Vaša muzika je plná energie,ktorá ma posilňuje a nabíja,kedže som od narodenia vozíčkar a nemám to v živote ľahké ale nechceem sa sťažovať, sú na to ľudia aj horšie ako,ja .... Podobne ako Vy aj ja som začínal s počuvanim Country, mojim oblúbencom bol njmäMichal Tučný. Páčilo sa mi,ako ste prespievali jeho Blues Folsoské věznice. Neskor som zmenil hudobnú orientáciu a stal sa zo mňa Rocker.....Mám párotázok, čo plánuje kabát po turné, a čo plánujete Vy? kedy bude ďalšie cd Kabát Máte nejaké solo plány, napríklad naspievanie nejakého duetu, Solo platňa,alebo nejaký muzikal inde na Slovensku ako v Bratislave, napríklad v Brezne alebo v Košiciach.....Rád by som videl napríklad Troch mušketierov, alebo Muža so železnou maskou.... Odkedy Vás počúvam,mám jeden sen sa vami stretnúť. Dúfam, že sa mi podari aspoň s vami,ked už mi to žial nevyšlo s Michalom Tučným po ktorom mi stala popdísana platňa,ktorú mi doniesol z jeho koncertu strýko Ps: Vopred dakujem za odpoveď,prajem vám veľa úspechov s kapelou,v muzikáloch ale aj osobnom živote a teším sa na koncert do Košíc...Pekný deň.