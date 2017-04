Špinarová († 65) odchádzala sklamaná: Krivda pred smrťou!

Legendárna speváčka totiž prišla do šou Tvoje tvář má známý hlas podporiť Martina Dejdara, ktorý vystúpil s jej najťažšou piesňou Jednoho dne se vrátíš. A hoci sa zúčastnila aj generálky, zábery s ňou sa do vysielania nedostali. Prečo?



Takto sa s tým Dejdar popasoval

Zdá sa, že to nebolo urobené zámerne, ale išlo skôr o náhodu. „Materiál s Věrou Špinarovou nebol odvysielaný z dramaturgických dôvodov,“ uviedol pre Blesk hovorca show Vojtěch Boháček.

Do vysielania sa umelkyňa nevošla ani keď Karel Gott oslavoval 60. narodeniny. Na jeho počesť mu zaspievala pieseň Paganini tak, že samotný Karel doslova žasol. No diváci si to nepozreli, keďže sa v televízii neobjavila. Materiál sa totiž musel krátiť a odskákala si to Špinarová. Vraj tak rozhodol dramaturg.