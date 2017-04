Športovec roka dres zavesil na klinec: Takto zažiaril v spoločnosti

Počuli sme, že sa tento rok chystáte vo veľkom plesať...

Okrem Plesu v opere, kde budem súčasťou Čestného plesového výboru, budem pravdepodobne v smokingu opäť na Krištáľovom krídle a taktiež sa ešte chystám na Bystrický ples.

Ples v opere býva každoročne veľkou udalosťou, pozerám, že ste sa naň už patrične pripravili...

Vždy som ho pokladal za niečo významné, takže som pozvanie veľmi rád prijal. Je to podľa mňa najvýznamnejšia spoločenská udalosť na Slovensku a je pre mňa poctou byť jej súčasťou, keďže veľmi dôležitý je aj jeho charitatívny rozmer, čo mi je blízke. Prípravy určite neberiem na ľahkú váhu, takže určite áno. (úsmev)

Smoking je predsa len odlišný od športového oblečenia. Ako sa v ňom cítite?

Je to určite odlišné a od minulého roka som v podstate smoking ani na sebe nemal. Pred rokom som si ho prvýkrát zadovážil a mal som ho premiérovo na Krištáľovom krídle. Bol som prekvapený, že to nie je veľký rozdiel oproti klasickému obleku. Vždy sa však snažím vyberať veci, aby som sa v nich cítil pohodlne.

Vidím, že máte aj krásne manžetové gombíky. Kto vám ich vyberal?

Musím sa priznať, že boli kupované na poslednú chvíľu a zadovážil som si ich len pred pár dňami. Predavačky mi ochotne pomohli s výberom, za čo im určite ďakujem.

A čo vaša manželka, budete jej pomáhať s výberom róby?

Som skôr schvaľovateľ. Ona mi väčšinou ukáže nejaké dve-tri alternatívy, čo by chcela alebo akú má predstavu, a keď sa nevie rozhodnúť, tak jej to odobrím. Potrebuje niekedy povzbudiť, že je správne rozhodnutie to, čo si na seba vybrala. Takže uvidíme, ako to bude tento rok.

Čo vy a všeobecne móda?

Hovorím, že nie som metrosexuál, nijako si na tom nepotrpím, ale zase do určitej miery sa o módu zaujímam a vždy sa snažím obmieňať šatník, aby bol aktuálny. Na to mám, samozrejme, aj manželku, ktorá sa výraznou mierou zaslúžila o to, že je vždy moje oblečenie súčasné. Už som sa od nej časom naučil čo áno, čo nie.

Módne trendy pre pánov

„Trendy v spoločenskej pánskej móde na nadchádzajúcu plesovú sezónu sú stále klasické, no uplatňuje sa aj ľahká, nenápadná farebnosť,“ prezradila hneď na úvod stylistka Andrea Ziegler. Saká môžu byť tmavej čokoládovej či tmavomodrej farby s čiernymi lesklými klopami. Ak však na vašej pozvánke svieti dress code so slovami „BLACK TIE“, mali by ste jednoznačne zvoliť čierny elegantný oblek alebo frak a k tomu nohavice čiernej farby.

Na boku dokonca môžu mať pás z lesklej látky korešpondujúci s lesklou klopou saka. Pánske sako by malo mať dobrý strih, jemne tvarovanie a, samozrejme, musí byť zvolená správna veľkosť a dĺžka. Nohavice užšieho strihu musia dobre sedieť a nositeľ sa v nich musí cítiť komfortne. Podľa Ziegler by mali byť úzke len tak, aby sa v nich muž vedel hýbať a zároveň sa cítil komfortne.

Doplnkami okrem motýlika, manžetových gombíkov je zaručene aj hrubý látkový opasok. Okrem spoločenského predpisu môže pomôcť korigovať brucho. Muži začínajú opäť vyhľadávať vesty. Takže táto trojkombinácia určite bude vyzerať veľmi štýlovo a trendy. Správna voľba na plesovú sezónu 2017 je spoločenský oblek alebo frak, zhodnotila stylistka.

Názor stylistky

„Musím uznať, že tento pán je ukážkovo oblečený. Elegantný spoločenský oblek čiernej farby s lesklou klopou je určite vhodný na mimoriadnu spoločenskú príležitosť, na začínajúcu sa plesovú sezónu. Správne zvolená košeľa bez zapínania zvonka je správna voľba k motýliku, ktorý materiálovo ladí s klopami saka. Manžety „trčia“, tak ako majú, aby vynikli elegantné gombíky. Tu je príležitosť na lakované topánky. Podľa tohto pána sa môžu muži inšpirovať, ak si nevedia rady, čo na seba na ples.