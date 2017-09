Stav markizáka Borisa Prša je naďalej veľmi vážny: TOTO sú slová neurochirurga!

To, čo sa v sobotu stalo mladému markizákovi - šéfdramaturgovi a scénaristovi tanečnej šou Let`s Dance Borisovi Pršovi, sa inak ako tragédiou nazvať nedá. Obľúbenému redaktorovi, ktorého ľudia poznajú z Telerána, zo zákulisia veľkých šou či najmä vďaka rozhovorom so svetovými hviezdami, prišlo náhle zle v sobotu počas generálky k Let‘s Dance. ,,Z ničoho nič mu začalo krútiť kútiky úst, ruky a odrazu skolaboval. Ihneď ho previezli do nemocnice. Mal hrozne vysoký tlak. Slová lekárov boli viac než vážne. Silné krvácanie do mozgu. Teraz je v umelom spánku,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Ako uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Eva Kliská, obľúbený markizák je „od soboty hospitalizovaný na oddelení JIS (jednotke intenzívnej starostlivosti) v nemocnici na Antolskej“.

Boris, ktorý vždy na obrazovkách či v súkromí sršal dobrou náladou a nikomu by ani len nenapadlo, že takému mladému človeku sa stane toto, teraz bojuje o život v nemocnici v Petržalke. ,,Borisovi všetci v televízii Markíza držíme palce, posielame pozitívnu energiu, želáme veľa síl na čo najrýchlejšie uzdravenie a návrat tam, kam patrí - do televízie,“ reagoval tiež šokovaný Michal Borec, riaditeľ marketingu a PR Markízy. ,,Boris nám veľmi chýba, je úžasný kolega, plný humoru, výnimočnej kreativity a vášne pre televíziu, celkovo pozitívny človek. Úprimne mu želám, aby sa vyzdravel čo najskôr,“ zneli slová generálneho riaditeľa Markízy Matthiasa Setteleho.

Podľa neurochirurga Bruna Rudinského aj mladí ľudia môžu dostať mŕtvicu. Mnohí laici si však mýlia nedokrvenie a krvácanie do mozgu. U mladých je častejšie práve krvácanie a môžu za to vrodené chyby.

„Pod mozgovú cievnu príhodu sa schová aj tzv. mozgová aneuryzma, čo u mladších ľudí býva častejšie. Sú to výdute, ktoré prasknú, urobia krvácanie do mozgu a potom sa povie, že dostal mŕtvicu. Laici neriešia, čo bolo príčinou. V takých prípadoch je nejaká dispozícia alebo má pacient tzv. arteriovenóznu malformáciu, čiže vývojovú chybu v cievnom riečišti v mozgu. To je zhluk ciev, nie celkom normálnych, ktoré môžu zakrvácať a môžu viesť k ľahšiemu priebehu alebo následkom môže byť aj ťažké poškodenie pacienta. V mozgu je všetko tak usporiadané, že akýkoľvek inzult v podobe nedokrvenia alebo krvácania môže mať následky. Mozog riadi ľudský organizmus a akýkoľvek zásah a poškodenie, aj maličké, môže mať trvalé alebo katastrofálne následky.“