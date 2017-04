Strápnení interpreti hitu We Are The World zúria: Za ich hanbou je totiž TENTO známy muž!

Pesničková Chart Show priniesla pred pár dňami vydanie charitatívnych piesní, pričom pri tejto príležitosti v závere odvysielala aj špeciálne hudobné prekvapenie.

Tým bol megahit We are the world, ktorý prespievalo 20 známych umelcov, medzi ktorými bol Štefan Skrúcaný, Marián Čekovský, Emma Drobná, Pavol Hammel, Peter Cmorik, Lukáš Adamec, TWiiNSKY či Dorota Nvotová.

Výkony týchto spevákov však poriadne pobavili a Slovensko azda nikdy doteraz nemalo toľko parodovaných videí. Ľudia sa pučili od smiechu pre nezosynchronizovaný zvuk s obrazom, chabú angličtinu či prehnaný afekt.

Markíza následne urobila rázny krok a pristúpila aj k vymazaniu piesne a zablokovala tak jej šírenie. My sme teraz zistili, že za týmto trapasom je práve známy producent Marián Kachút.

Otázkou však ostáva, prečo do klipu, z ktorého mali mať všetci zimomriavky, ako avizovala televízia, neobsadil aj svoju partnerku a matku ich dvoch spoločných detí Máriu Čírovú?

„Možno čakám ospravedlnenie od strihačov a od ľudí, ktorí to mohli urobiť lepšie, ako aj od producenta, ktorý to mal z hudobnej stránky na starosti, a tým bol Marián Kachút. Ak to mal z hudobnej stránky zvládnuť práve on, tak potom tam mala s nami spievať aj Mária Čírová. Prečo nespievala? Hádajme,“ pohoršoval sa nám do telefónu jeden z rozčúlených účinkujúcich umelcov.

Nás teda zaujímalo, prečo spomínaný producent do tohto klipu nepovolal aj svoju lásku. „Viete čo, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Máme s Markízou zmluvu, že nemôžeme o tom hovoriť,“ povedal nám Kachút.

Keď sme mu následne položili konkrétnu otázku o absencii Márie Čírovej, zložil nám telefón. Odpovede sme sa teda nedočkali. Zrejme tušil, ako to dopadne a od celonárodnej hanby ju takto chcel ochrániť...

