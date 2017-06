Striktné pravidlá Banášovej a Vinczeho na ich svadbe: TOTO majú hostia prísne zakázané!

Vo februári tohto roku celý šoubiznis šokovali zásnuby markizáckeho moderátora Viktora Vinczeho, ktorý pred zrakmi celého Slovenska požiadal o ruku svoju partnerku Adelu Banášovú. V priamom prenose Telerána si pokľakol a moderátorke navliekol na prst zásnubný prsteň. „Mám pre teba malý darček, keďže je Valentína. A je takto zabalený. Vyzerá to všelijako. Neviem, či si pamätáš, keď sme sa rozprávali asi minulý týždeň, že jedného dňa cítiš, že to je ono. Tak je to ono. Adelka, milujem ťa najviac na celom svete. Vezmeš si ma?“ vyznal Adele lásku a ona sotva lapala po dychu.

Iba pár týždňov po tom prišla ďalšia šokujúca novinka tohto páru a to, že dvojica má už stanovený termín svadby na 10. júna 2017. Zaľúbenci tak nečakali rok od zásnub, ale svoj vzťah posunú do ďalšieho levelu pomerne v rekordnom čase. Už túto sobotu si teda v krásnom prostredí kaštieľa v Tomášove povedia "áno". Adela celé svadobné prípravy prenechala svojej veľmi dobrej kamarátke Andrejke.

Budúci manželia si podľa týždenníka Plus 7 DNÍ na svadobnú veselku pozvali vyše sto hostí, ktorí dostali tlačenú pozvánku. Účasť potvrdzovali prostredníctvom internetovej stránky. V pozvánkach však nezabudli upozorniť podľa spomínaného týždenníka na dôležité pravidlo. Nevesta a ženích údajne pozvaných hostí prosia, aby nezverejňovali selfie zábery z ich veľkého dňa na sociálnych sieťach. Nuž, zdá sa, že Adela s Viktorom si tento svoj Deň "D" chcú užiť v najväčšom súkromí a v kruhu svojich najbližších...

