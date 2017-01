Studenková dá do laty každého chlapa: Diriguje aj svojho dirigenta?

Studenková, ktorá sa objavila v nespočetne veľa filmoch či seriáloch, najnovšie prijala ponuku do českej kriminálky. Kývla na úlohu veľkej šéfky. Aj keď je herečka menšej postavy a snaží sa vzbudzovať rešpekt, určite jej to ide bez problémov.

„Mužom by som nikdy nemala problém robiť šéfku, to skôr ženám,“ priznáva v českom Blesku Studenková, z ktorých slov sa dá vyčítať, že zrejme šéfuje aj v spoločnej domácnosti so svojím partnerom, dirigentom Braňom Kostkom.