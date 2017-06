Surovcovej nepríjemný zážitok: Fuj, to čo ju tam uhryzlo!

Odvaha jej rozhodne nechýba. Snúbenica Mariána Gáboríka Ivana sa najnovšie pochvália zábermi, ako drží v rukách malú bielu myšku, pred ktorou majú mnohé ženy priam panický strach. Z nevinných zábaviek sa však takmer vykľula dráma.

Čítajte viac FOTO VNÚTRI Toto je pravá tvár Gáboríkovej snúbenice Surovcovej! Tanečníčka sa ukázala bez štipky mejkapu

„Takto sa to začalo, milé stvorenie,“ napísala Surovcová, no potom to prišlo. Počas toho, ako sa tanečnica hrala s myšou, sa jej malý hlodavec zahryzol do ruky. „Bude šťastíčko,“ zobrala s úsmevom svoje zranenie Surovcová.