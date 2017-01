Šuvadová opäť na Slovensku: Z ktorého známeho Slováka je úplne paf?

Silvia Šuvadová už síce niekoľko rokov na Slovensku nežije, no dlhoročných kamarátov tu má stále. Jedného takého stretla aj počas týchto dní. „Stretli sme sa náhodne. Aj som myslela, že ho požiadam o selfie, ale neurobila som to. Vôbec sa mi nezdalo, že by sa zmenil. Mal toho mladistvého ducha v sebe a radosť zo života, tak ako ju mal, keď som ho poznala, ešte keď boli na vrchole s Mirkom Nogom. Bola som z neho príjemne prekvapená,“ prezradila nám Šuvadová. „Erika má v L. A. brata, tak keď tam prídu, tak sa určite ozvú. Teším sa na nich,“ dodala Silvia.