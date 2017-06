Sväťo Malachovský a Petra Molnárová kúpili dom neďaleko Bratislavy: Tu si založia rodinu!

Denník Plus JEDEN DEŇ bol prvý, kto koncom minulého týždňa informoval, že sa Sväťo Malachovský rozhodol so svojou partnerkou presťahovať do nového domu. Vtedy bol herec ešte zdržanlivý, kúpu nehnuteľnosti nám však potvrdil. „Áno, sťahujeme sa. Termín vôbec neviem povedať, keďže stavba celkovo mešká,“ povedal. Nám sa však podarilo zistiť, kde sa spomínaná nehnuteľnosť nachádza, ako aj to, že hrubá stavba je už hotová a v súčasnosti sa pracuje na interiéri.

Dvojpodlažný dom sa nachádza v Slovenskom Grobe, dedinke vzdialenej približne dvadsať kilometrov od Bratislavy. Práve tu sa nám v priebehu tohto týždňa podarilo pristihnúť Sväťa a Petru, ako si prišli svoj nový dom obzrieť.

Najprv prišiel herec a po chvíli sa k nemu pridala aj Petra, ktorá má už len pár dní do pôrodu. Svojím novým autom priviezla smetné koše, ktoré jej partner džentlmensky zobral a odniesol pred vchod domu. Zdá sa, že už čoskoro bude všetko pripravené, a tak sa po narodení dieťatka môže rodinka spokojne presťahovať.

