Švidraňovej taliansky frajer zrejme nie je doma: Musí si to robiť sama!

Barbora Švidraňová sa donedávna vždy hrdila tým, že je šťastne nezadaná, no zdá sa, že aj krásnu ryšavku už konečne trafil Amorov šíp. Speváčka a herečka sa totiž priznala k priateľovi, ktorý je cudzinec a pochádza z Talianska. „Trvá to dlhšie, ale stále som čerstvo zaľúbená,“ potvrdila v decembri pre týždenník Plus 7 Dní. Keď však Barbora potrebuje vo svojom novom byte mužskú ruku, musí si poradiť sama. Dôkazom jej aj fotka, ktorú zverejnila na známej sociálnej sieti.

Čítajte viac Herečka a hviezda markízackej šou: Randí so známym cudzincom

Bývalá hviezda markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome musela nielen pribiť obrazy na stenu, ale aj navŕtať nový luster. Keďže je jej milovaný zrejme doma v Taliansku, musela si ryšavka s vŕtačkou poradiť sama. "Prvé predsavzatie tohto roku splnené - luster navŕtaný, obrazy pribité!" okomentovala záber Barbora.