Tajné plány Markízy s ich niekdajšou hviezdou Ďurianovou: Veľký návrat do televízie

Dvojnásobná víťazka ankety Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) a viacnásobná držiteľka ocenenia Televízna osobnosť Markíza (TOM) pôsobila v Záhorskej Bystrici trinásť rokov. Po tomto období sa rozhodla pôsobisko v žlto-modrej televízii opustiť a prestúpiť do konkurenčnej JOJ-ky aj so svojím kolegom a kamarátom Pavlom Bruchalom.

Ďurianová moderovala svoje posledné markizácke Televízne noviny na konci februára 2014, no žiadna pompézna rozlúčka sa vtedy nekonala. „No, ja sa s vami z obrazovky televízie Markíza lúčim, ďakujem za vašu priazeň a želám vám všetko dobré, majte sa krásne a dovidenia,“ zneli vtedy slová odchádzajúcej moderátorky.

Z veľkého nástupu, ktorý sa mal konať na Kolibe v apríli 2014, nakoniec zišlo. Za všetko mohla zmena na poste šéfa televízie JOJ. Františka Borovského totiž v tom čase v riaditeľskom kresle vystriedal Marcel Grega. Marianna tak zostala bez práce. Niekdajšia dlhoročná tvár televízie sa tak mohla naplno venovať svojmu malému synčekovi Romankovi (4), ktorého má s trnavským podnikateľom Romanom Doležajom.

Blondínka, ktorá roky patrila k ozdobám večierkov, sa stiahla z povedomia verejnosti a začala pracovať pre internetovú televíziu. Zdá sa však, že jej znova svitá na zlaté časy. „Môžem potvrdiť, že o Marianne Ďurianovej sa začalo hovoriť, že by sa mala vrátiť do Televíznych novín,“ dozvedeli sme sa z dôveryhodného zdroja z prostredia Markízy, ktorá sa podľa našich informácií v súčasnosti veľmi intenzívne snaží o jej návrat.

Navyše tehotná moderátorka Zlatica Puškárová o pár mesiacov odíde na materskú dovolenku a práve to by mal byť aj dôvod návratu Ďurianovej, ktorá by tak mohla zaujať miesto po boku Patrika Švajdu. V hre je aj rosnička Lenka Vavrinčíková, ktorá by mala postúpiť do Televíznych novín, no Marianna je predsa len u divákov oveľa viac obľúbená.