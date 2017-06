Tajomstvá slovenského seriálu Rodinné prípady odhalené: Na pľaci išlo hercom o život

Či už ide o problémy medzi manželmi, za ktorými stojí tretia osoba, dlhy, ktoré rozvrátia celú rodinu, nezvládnutú výchovu dieťaťa, zlomené srdcia či stratu blízkeho, ktorá všetkých poznamená. Rodinné prípady zobrazujú krízové okamihy bežných ľudí, ktorí musia riešiť zásadné zlomové životné situácie a problémy.

U divákov televízie Markíza sa stretli s veľkým úspechom určite aj preto, že sa vedia so sfilmovanými epizódami často stotožniť alebo sa z nich poučiť. Seriál sa pravidelne vysiela od jari 2014 a pre ich obľúbenosť si ich diváci môžu v programe nájsť dokonca viackrát denne.

„Vieme, ako to urobiť, aby sa to divákom páčilo. Vypracovali sme know-how a robíme to radi, to je podstata toho, prečo sme úspešní,“ povedal kreatívny producent Rodinných prípadov Robert Zavarský. Premiérové epizódy môžete aktuálne sledovať v pracovných dňoch o 17.55 na Markíze.

Dlhodobý divácky úspech Rodinných prípadov viedol tvorcov k vytvoreniu spin-offu - obdobných epizód s názvom Susedské prípady, ktorý sa vysiela od jesene 2015 a je plný najpikantnejších a najemotívnejších susedských konfliktov a sporov.

Zaujímavosti

Počas natáčania skončili herci približne trikrát na urgentnom príjme pre nečakané nehody na pľaci – napríklad jeden aktér sa pri nakrúcaní scény, kde zabije svojho nevlastného otca, udrel do spánkov tak, že niekoľko minút po nakrúcaní scény sám skončil na pohotovosti s miernym otrasom mozgu.

Po pár dňoch s ním však tvorcovia epizódu dokončili. Aj teplotné výkyvy vedia kompetentných neraz potrápiť. Jeden diel sa nakrúcal pri teplotách od -9 do -18 stupňov Celzia – pol dňa v exteriéri. Filmovanie jednej epizódy trvá dva dni, čo je veľmi náročné na koncentrovaný profesionálny výkon všetkých hercov i štábu.