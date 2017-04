Také poníženie Ferencová ešte nezažila: Súťažiaci ju strápnil a ona? Obrovské trucovanie pred kamerami!

Ferencová v súťaži pomerne často iritovala divákov svojím tancovaním, poskakovaním pri tabuli či vyzývavými outfitmi, ktoré sa častokrát oveľa viac hodili skôr do erotických relácií.

No po krátkej prestávke, keď sa relácia nevysielala, sa opäť vrátila na obrazovky. A v pondelkovej časti pútala opäť pozornosť práve Betka, ktorá sa po novom chcela spriateliť so súťažiacim, ktorý podľa jeho vlastných slov nemá kamarátov.



No jeho reakcia na jej ponúknuté priateľstvo všetkých prekvapila. On ho jednoducho odmietol! Brunetku to však natoľko urazilo, že keď prišiel čas, aby otočila jeho uhádnuté písmenká, stála nečinne na mieste a iba sa usmievala. Až neskôr usúdila, že bude lepšie, keď kartičky nakoniec predsa len otočí. Betka, takto sa správajú deti v škôlke!

Karma je zdarma. Prečítajte si, ktoré negatívne veci sa vám môžu vrátiť ako bumerang