Hilmerová ako nádherná ľadová kráľovná: K ľuďom, ktorí si to zaslúžia, som chladná

Aké vianočné rozprávky ste pozerali v detstve?

Tie, čo v tom čase vysielali. Iné vtedy neboli na výber. Rada som však počúvala rozprávky na platniach a Andersenova Snehová kráľovná patrila k mojim najobľúbenejším.

Spomínate si na nejakú rozprávkovú rolu, ktorú ste si zahrali či už v divadle, alebo vo filme a bola pre vás nezabudnuteľnou?

Hrala som srnku, vílu, anjela, princeznú i kráľovnú. Možno na počudovanie, ale nezabudnuteľná je pre mňa dabingová rola, keď som nahovorila postavičku „Radosť“ v Disneyho rozprávke „V hlave“. Bola to perfektná úloha a aj rozprávka.

V nej so mnou dokonca prvýkrát dabovala aj moja vtedy 5-ročná dcérka, ktorá narozprávala postavu najmenšej Riley. Vzápätí sme si spolu obe zahrali aj v rozprávkovom Spievankove 5, kde sme boli obe sovičky. Takže to tiež pre mňa zostane nezabudnuteľnou spomienkou.

Určite si každoročne nájdete čas na pozeranie vianočných rozprávok s deťmi. Ktoré sú vašou srdcovkou a ktoré miluje váš manžel a ratolesti?

Mojou srdcovkou sú Tri oriešky pre Popolušku. Deti majú rady veľa rozprávok a nedelia ich ešte na vianočné a iné. A Jaro tuším tiež nie, no je pravda, že obaja si radi pozrieme s deťmi rozprávky, aj keď už sme obaja dospelí.

Videli ste nejakú snímku, kde vystupovala ľadová kráľovná?

Myslím si, že rozprávka Frozen, čiže Ľadové kráľovstvo a v nej je Elsa novodobá ľadová kráľovná. A túto snímku som už videla veľakrát.

Spomínate si na nejaký moment, keď ste sa správali ako ľadová kráľovná?

Ako kráľovná dúfam nie a ako ľadová... to sa možno i výnimočne stalo, keď išlo o človeka, o ktorom som mala pocit, že si to zaslúžil. Tiež som rokmi zistila, že som tak možno na niekoho pôsobila, kto ma nepoznal, a pritom si len zle vysvetlil môj ostych.

Aké sú vaše tri naj povahové vlastnosti, ktoré si na sebe vážite?

Skromnosť (smiech)... to bol vtip. Nepremýšľam nad tým v tomto zmysle, skôr sa zaoberám svojimi vlastnosťami, ktoré nepovažujem za dobré alebo ktoré mi nevyhovujú.

No schválne, prezradíte ktoré?

Napríklad nerozhodnosť, takže sa neviem rozhodnúť, ktoré vám mám teraz menovať. (úsmev)

Prejdime tematicky k Vianociam. Ako ich plánujete stráviť?

Štedrý večer trávime doma v rodinnom kruhu a potom cez sviatky sa navštevujeme s našimi rodičmi a rodinami súrodencov. Budeme ako každý rok na sviatky spolu, a keďže máme rodičov i súrodencov v našom okolí, nemusíme nikde ďaleko cestovať.

Máte aj nejaké tradície?

Najväčšou tradíciou je, že sme ako rodina pokope. Samozrejme, k tomu patria aj tradičné jedlá, zdobenie stromčeka a klasické veci, čo majú doma všetci – šalát, ryba a podobne. S manželom sme sa vzájomne obohatili.

Naučila som ho jesť oblátku s medom a cesnakom a on mňa naučil jedávať šošovicovú polievku nakyslo s hríbmi. Túto kombináciu som predtým nepoznala. No uvedomila som si, že som priniesla ešte dosť podstatnú tradíciu, a to živý stromček v črepníku, ktorý si potom sadíme.

To je krásna tradícia...

Áno, takto máme posadené stromčeky u mojich rodičov. Pripomínajú nám naše prvé Vianoce, keď sme zistili, že čakáme naše prvé dieťa, potom prvé Vianoce so Zarkou, s Leom atď. Čiže v tomto je to pre nás veľmi príjemné, ako stromčeky celý rok žijú a popri nás rastú.

A kto pripravuje štedrú večeru. Manžel alebo vy?

Obaja varíme, zväčša kapustnicu, ale ostatné vianočné jedla pripravujú naše maminy. Jem rybaciu polievku a kapra od mojej mamy a Jaro šošovicovú polievku s hríbmi a rezne od svojej mamy, pretože Jaro neje ryby. Vianoce sú vždy prepojené hlavne s našou chuťou z detstva, a tak máme bohaté stolovanie a deti si môžu vybrať.

Chodí napríklad niekto vykrádať z taniera koláče či salónky zo stromčeka?

Manžel si rád dá sladkosti. Najmä tzv „štedrák“, čo je koláč, ktorý mu k Vianociam patrí. Tešíme sa, že dobre pečú aj naše švagriné, takže máme naozaj veľa vynikajúcich koláčikov.

Takto sa Monika menila na ľadovú krásku

Počas celého roka sme vám prinášali zákulisia rôznych seriálov a relácií, a tak na záver roka prišiel čas, aby sme vám ukázali naše. Ak ste zvedaví, ako vyzerá realizácia fotenia do Magazínu Plus JEDEN DEŇ, zmapovali sme pre vás premenu Moniky Hilmerovej (41) na ľadovú kráľovnú. A že to často nie je med lízať, sa presvedčíte sami. Nech sa páči, nahliadnite.

Vianočné fotenie sa konalo v stredu 14. novembra v priestoroch rozprávkového, no poriadne mrazivého Ice Baru na Dunajskej ulici v Bratislave. Na realizácii celej Monikinej premeny sa podieľalo celkovo päť ľudí. Približne o pol desiatej sme sa stretli v bare so stylistkou Andreou Ziegler a s vizážistkou Nadiou Cechovicovou, aby sme dohodli posledné detaily celého outfitu a mejkapu. Pri šálke horúcej kávy sme počkali na zvyšok nášho tímu, fotografa Michala Šebeňu a kameramana Tobiáša Petra, ktorý počas celého fotenia všetko zaznamenával na kameru.

Mejkap a šaty

O 10.22 už zavítala na pľac pozitívne naladená herečka Monika Hilmerová. Bola síce trošku uzimená, no ochotná pristúpiť aj na odvážnejší mejkap. Celá premena na ľadovú kráľovnú sa tak začala realizovať. Najtvrdším orieškom bola rozhodne vizáž, no Nadia sa výzvy nezľakla a líčenie dotiahla do úspešného konca. Po hodine aj pol komplikovaného šminkovania nastal čas, aby sme išli herečku prezliecť do snehobielej róby od návrhárky Lucie Hummer. Tvorili ju až tri vrstvy - kruh, spodnička a vrchné šaty s priesvitnými rukávmi a výšivkou.

Celkový punc elegancie sympatickej blondínke dodali aj exkluzívne ručne robené náušnice Swarovski, ktoré nám na túto príležitosť dodala značka Ridgways z Banskej Bystrice. Naopak, luxusnú trblietavú korunku z Ameriky nám zase zapožičala úradujúca Miss Universe SR 2016 Zuzana Kollárová. Zaujímavosťou je aj pikoška, ktorú nám prezradila riaditeľka tohtoročnej súťaže krásy Silvia Lakatošová, že podobnú korunku vlastní aj Miss Universe v USA.

Komplikácie pri fotení v tróne

Následne sme pristúpili už k samotnému foteniu. Malé komplikácie nastali v momente, keď sme vstúpili do ľadovej časti baru, ktorý vyzeral ako z rozprávky. Chlad nám všetkým zachádzal pod nechty, no obzvlášť Monike, ktorej napriek tomu, že mala na sebe huňatý kožúšok, bola badateľná zima. „Nechcela by som, aby ma tu niekto zabudol,“ vtipne komentovala situáciu uzimená Monika, ktorá sa však počas fotenia zachovala ako skutočná profesionálka.

Ani výstup a usadenie manželky tanečníka Jara Bekra do ľadového trónu nebolo med lízať, keďže bol celý z ľadu a okolie sa kĺzalo. Obrovská sukňa to Hilmerovej vôbec neuľahčovala, a preto sme jej museli pri sadaní do kresla pomôcť. Nakoniec však všetko dopadlo podľa našich predstáv a herečka si po fotení mohla konečne dopriať teplý čaj so zázvorom. Z celého fotenia, ktoré trvalo až do poobedia, vznikol vianočný editoriál. Preto veríme, že sa vám bude páčiť!