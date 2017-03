Tamara Heribanová: Už sa neviem dočkať prvých Vianoc v úlohe mamy

Spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová nám prezradila, ako vníma najkrajšie sviatky roka, odkedy sa stala mamou...

Vraj to bude najrýchlejší a najčarovnejší rok v mojom živote a mám si ho užiť, pretože to preletí, ani sa nenazdám. A naozaj, takto pred rokom na Vianoce som mala pocit, že pod stromček by bol najkrajší darček šťastný a úspešný deň D. A potom sa to stalo! Vybrala si nás a my sme sa všetko spoločne učili, prvé kúpanie, prvý príkrm, prvý zúbok, prvý krok, a už sú aj prvé spoločné Vianoce pred dverami!

Čítajte viac:

Toto je moja láska: Tamara Heribanová predstavila svoj najväčší poklad

Na tieto sa teším najviac vo svojom živote, pretože tak ako mnohé mamičky, pozerám sa aj ja na svet tak trochu očami svojej dcérky. V decembri sa vrátime na Slovensko z Lisabonu, kde sme trávili celý mesiac vďaka manželovej práci, a už sa neviem dočkať prvých vločiek snehu, prvého sánkovania, snehuliaka, pečenia perníčkov, zdobenia jedličky, kolied a sviatočnej večere.

Tieto Vianoce budú ešte viac naplnené vďakou. Za ten krásny rok, za radostný detský smiech a najjasnejšie svetlo v jej očiach. Škoda len, že na také dobroty, ako je kapustnica, kapor, zemiakový šalát, si bude ešte musieť istý čas počkať.“

autor: EMMA/ Eva BLAHÚTOVÁ