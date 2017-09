Tanečník Matej Chren oslávil prvé výročie sobáša: OTVORENE o tom, ako zistil, že Linda je tá pravá a kedy plánujú spoločné bábätko!

Svadbu ste mali v deň svojich 35. narodenín. Prečo takáto symbolika?

Chcel som, aby som si tento deň dobre zapamätal, tak som navrhol, že chcem dostať Lindu za manželku k narodeninám. A popravde z chlapského hľadiska určite na naše výročie svadby nebudem zabúdať.

Ako ste oslávili prvé výročie svadby, ktoré ste mali presne pred týždňom?

Ja som romantik, preto sme tento deň strávili na tom istom mieste ako pred rokom, no tentoraz sami dvaja. (smiech)

Kedy ste prišli na to, že Linda je tá pravá a chcete s ňou stáť pred oltárom?

Ja som na to prišiel skoro. Zamiloval som sa, a ako som ju spoznával, bol som si viac a viac istý. A jedného dňa, keď som sám šoféroval auto smerom na tréningy do Trenčína, som sa v aute rozhodol, že si chcem Lindu vziať za ženu. Predtým som nikdy ten pocit nemal, a tak som počúvol moje srdce.

Neprekážalo vám, že už bola dvakrát pred vami vydatá?

Neriešim minulosť, preniesol som sa cez niektoré veci a vrhol som sa do vzťahu s ňou a dnes rozumiem všetkému, čím Linda prešla. Každý máme za sebou nejakú minulosť a i vďaka nej sme dnes tým, čím sme, každá skúsenosť nás posúva vpred či už osobnostne, alebo skúsenosťami.

Veríte, ako sa hovorí, na lásku na celý život?

Áno, verím, inak by som sa neženil.

Linda už má dve deti. Neuvažovali ste o spoločnom bábätku?

Marcus už bude mať čoskoro 15 rokov, Sofinka má 7 a robia nám obaja veľkú radosť. Ešte máme kopu svojich detí v tanečnom klube, takže som v tomto smere spokojný. Samozrejme, boli by sme veľmi šťastní, ak by nám bolo dopriate i spoločné dieťa, ale ak nie, sme šťastní i takto.

Aký máte vzťah k domácim prácam? Sú chlapi, ktorí doma ani prstom nepohnú - patríte medzi nich alebo, naopak, nerobí vám problém manželke s hocičím pomôcť?

No, priznám sa, nie som domáci majster, ale vždy, keď ma manželka o niečo požiada, tak to urobím. Asi iba také jednoduché práce, že sem-tam vynesiem smeti a umyjem riad (smiech) a Linda na mňa nenápadne prehadzuje technické veci. Vymieňam žiarovky, doťahujem šrauby na stoličkách, opravím umývadlo.

Pravda je taká, že nie som veľmi praktický, ale Linda vyhlásila s týmto boj a neľútostne ma stavia pred technické problémy a zisťujem, že som celkom šikovný. (smiech) Dokonca som od Lindinej mamy dostal na Vianoce šraubovák s grafickým návrhom na založenie vlastnej s. r. o., samozrejme, ako vtip. (smiech) Na chalupe som si zvykol robiť poriadok v záhrade a to ma celkom baví - to je príjemný relax.

No a moje veci musím držať v poriadku, lebo moja žena má rôzne vtipné úchylky k poriadku podobné Monkovi (napr. u nás musí byť sirup otočený vinetou dopredu).

Viete variť, ak áno, čo najradšej varíte?

Variť vôbec neviem, sem-tam natriem deťom rožok s maslom alebo spravím hrianky. Ale zvládol by som aj praženicu a raz som už dokonca s otcom na Vianoce obaľoval aj kapra, ale nedopadlo to dobre, lebo sme zabudli na múku.

Leto sa pomaly končí, stihli ste si užiť dovolenku?

My sme boli už pred letom na dovolenke v Londýne aj s deťmi a s Lindinými rodičmi. Potom len my štyria v nemeckom Legolande. No a na začiatku leta sme boli 2 týždne v španielskej Andalúzii aj s mojím dobrým kamarátom a jeho rodinou. Marcus bol ešte na jazykovom pobyte v anglickom Brightone a so Sofiou už celý august zarezávame na tanečných sústredeniach.

Čomu sa teraz profesijne venujete? Školu s Katkou Štumpfovou už nevediete takmer dva roky...

Už niekoľko rokov učím na Fakulte telesnej výchovy a športu a vzdelávam budúcich trénerov tanečného športu, ako aj ostatných študentov fakulty. Založil som tanečný klub, kde pod záštitou Vysokoškolského klubu VŠK FTVŠ UK Lafranconi sa venujem súťažným tanečným párom. Kurzom a komerčným veciam sa už nevenujem.

Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som ukončil pred dvoma rokmi spoluprácu. Napĺňa ma práca s vrcholovými tanečníkmi, ktorých pripravujem na tanečné súťaže. Trénujem viacerých majstrov Slovenska, čo je pre mňa veľká radosť, no na druhej strane veľká zodpovednosť. Pripravujem i svoju habilitačnú prácu, pretože by som chcel budúci rok ašpirovať na titul docent.

Tento rok som sa stal viceprezidentom Slovenského zväzu tanečného športu a mám na starosti vzdelávací úsek. Cez víkendy chodím často rozhodovať tanečné súťaže, pretože, ako som už spomenul, som medzinárodným rozhodcom tanečných súťaží. Takže práce je naozaj dosť.