Tehotenstvo komplikuje Puškárovej život: Už neraz ju musel zachraňovať Švajda!

K rodinke Švajdovcov už o pár mesiacov pribudne nový člen. Synček Zlatice a Paťa Leo sa už nového súrodenca nevie dočkať a najradšej by bol, keby dostal bračeka. Puškárová je stále vo výbornej forme, o čom svedčí aj fakt, že ešte stále moderuje Televízne noviny, nemala žiadny problém so živými vstupmi z Plesu v opere či si pred pár dňami dokonca privstať skoro ráno a zavítať ako hosť do Telerána.

Tam sa neustále usmievala, sršala dobrou náladou a doslova žiarila na všetky strany. ,,Si neuveriteľne krásna. Určite čakáš chlapčeka, ako sa hovorí,“ zložil jej kompliment aj moderátor Dodo Kuriľák. A hoci Zlatka celé tehotenstvo zvláda úplne bez problémov, je tu jedna vec, ktorú v tomto stave pred kamerami vôbec nevie ovládať.

,,Nemáš teraz problém s emóciami? V tehotenstve sú totiž ženy veľmi precitlivené a skoro všetko ich rozplače. Nemáš s tým problém v správach, keď tam veľakrát hlásite dosť smutné témy?“ opýtala sa jej Kvetka Horváthová. Zlatica však bojuje s celkom iným problémom.

,,Paradoxne, s týmto vôbec nemám problém. Skôr naopak. Mávam neskutočné výbuchy smiechu. Niekedy až také, že keď ide nejaká vtipná reportáž, poprosím Paťa, aby to zahlásil za mňa. Ale Paťo je v tom profík. Keď na mňa príde taká situácia, on vždy nahodí úplne kamenný výraz,“ prezradila so smiechom Puškárová, ktorú po odchode na materskú má v hlavných správach nahradiť rosnička Lenka Vavrinčíková alebo, ako sme vás informovali, Marianna Ďurianová.

Láme rekordy

V markizáckej Smotánke Zlatka zo seba vypustila skutočnú perlu. Stalo sa tak počas rozhovoru s hercom Jozefom Vajdom, ktorý sa o jej tehotenstvo značne zaujímal. „Ktorý trimester,“ spytoval sa umelec a dostal úsmevnú odpoveď. „Už piaty,“ reagovala Puškárová, ktorá si zrejme neuvedomila, že keby bola v piatom trimestri, zaradila by sa medzi rekordérov, keďže tehotenstvo má len tri. Správne tak malo byť v druhom trimestri, piatom mesiaci.