Tehotná priateľka šéfa RTVS Václava Miku Kristína: Ako ma prijala jeho rodina?

Šéf RTVS Václav Mika si onedlho bude plniť otcovské povinnosti. Jeho dieťa mu však neporodí manželka Andrea, ale o 24 rokov mladšia priateľka Kristína.

Dvojica je spolu už vyše troch rokov, napriek tomu ešte stále nebývajú v spoločnej domácnosti. Aspoň zatiaľ. To, že sa po narodení bábätka môže všetko zmeniť, nastávajúci otec nevylučuje.

„Čas ukáže. Keď sa narodí dieťa, budeme pripravení na to, aby bolo všetko, ako má byť,“ prezradil nám Mika. Televízny riaditeľ už dva roky nežije so svojou manželkou, no dvojica zatiaľ o rozvode nepremýšľa. Ako sa však k celej situácii postavila Mikova rodina a rovnako blízki mladej Kristíny?

„Prirodzene je informovaná, tak moja, ako aj rodina mojej priateľky, najbližší priatelia a kolegovia. Prijali to ako realitu,“ dozvedeli sme sa od Miku, ktorý nám odpovedal na otázku aj v mene budúcej mamičky.

Obaja sa na prvého spoločného potomka už tešia, no pohlavie bábätka prezradiť nechcú. „To si nechám naozaj pre seba a asi sa tomu netreba diviť, že v predstihu nie je zvykom takéto veci komunikovať. Určite to robiť nebudem,“ dodal Mika.