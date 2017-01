Tehotná Puškárová zavítala do Telerána: Moderátor všetkým prezradil, či čaká dievčatko alebo chlapčeka!

Moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová nosí pod srdcom už piatym mesiacom svoje druhé dieťatko. Na nového člena rodiny sa spolu s manželom Patrikom Švajdom a ich synčekom Leom už nevedia dočkať. O tom, ako si tehotenstvo užíva, porozprávala aj v dnešnom Teleráne. Cíti sa skvelo a dokonca má energie na rozdávanie.

Bez problémov však porozprávala aj o svojich tehotenských chutiach. ,,Neskutočne mi chutí mango. Musím ho mať každý deň," smiala sa Puškárová, ktorej neprekážala ani otázka, či už s Paťom vedia, či čakajú dievčatko alebo chlapčeka. ,,Pokojne sa ma na to opýtajte. Ale ešte ani my dvaja nevieme! Ešte sa nám neotočilo tak, aby sa to dalo zistiť. Leo by však chcel veľmi bračeka," povedala Zlatka.

A hoci budúca mamina ešte nevie, čo to bude, moderátor Dodo Kuriľák v tom má jasno. ,,Zlatka, keďže naozaj žiariš a si neskutočne krásna, ja viem, že to bude chlapček. To sa tak hovorí," dodal s úsmevom. Nuž, uvidíme, či bude mať pravdu.