Tehotnú ženu nechali po vyvolávačke samú v sprche: Pre pochybenie zdravotného personálu porodila slepú a nemú dcérku!

„Ja som všetko stratila zo sekundy na sekundu. Manželstvo, rodinný život, sny o budúcnosti, rozostavaný rodinný dom... Počas tehotenstva som absolvovala všetky vyšetrenia a všetko bolo úplne v poriadku. Ešte aj vyšetrenia v deň pôrodu boli dokonalé. Deň na sále bol najhorší deň v mojom živote, pričom to mal byť najkrajší deň. Je to deň, keď dieťa v mojom tele umieralo. Prvá závažná chyba je, že po podaní vyvolávačky ma nechali v sprche samú. Bola som tam sama takmer hodinu. Na mňa práve vtedy prišli najväčšie bolesti. Ja som tam skolabovala na dlažbe. Po hodine prišla sestra a povedala mi, že nemám čo ležať na dlažbe. Že je to nesterilné. To boli jediné kontrakcie, ktoré som cítila. Potom neprišli žiadne,“ zaspomínala si.

Pred samotným pôrodom dostala až osem injekcií vyvolávajúcich pôrod, pričom lekári sa neskôr vyjadrili, že povolené sú len dve, pretože každá ďalšia má opačný efekt a zastavuje pôrod. Cisársky rez nebolo možné spraviť, pretože anesteziológ na sále chýbal.

„Lekár poslal počas pôrodu anesteziológa domov, lebo mu skončila pracovná doba. Dieťa zo mňa doslova vytlačili. Robili nástrihy a vymačkali ju zo mňa. Moje dieťa utŕžilo krvácanie do mozgu, opuch mozgu, krvácanie do očka a potom jej ten mozog opadol do mesiaca. Úplne atrofoval,“ povedala so slzami v očiach.

Ďalšie pochybenie nastalo, keď už bola Natálka na svete. „Rieši sa tam ďalšia z chýb, že ju mohli previesť do Nových Zámkov a tam by jej mohli spraviť kryonizáciu mozgu. Ale oni doviedli malú do Nitry, kde kryonizáciu nerobia. Malá tam ešte získala na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti dekubit (preležaninu) na hlave. Proste diera,“ povzdychla si.

Akoby toho nebolo málo, jej manžel situáciu nezvládol a po pôrode ju po desiatich rokoch opustil. Výživné jej platí sporadicky a o dcéru sa vôbec nezaujíma. Andrein mesačný príjem je 270 eur. Aj preto je vďačná rodičom, že ju prichýlili v ich 3-izbovom byte. Bez ich pomoci by totiž s chorou dcérkou neprežila.

Kvôli zdravotnému stavu Natálky a jej nevyhnutným rehabilitáciám si narobila dlhy a smutné je, že poisťovňa tieto rehabilitácie neprepláca.