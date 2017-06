Tento známy muž vyšachoval Modrovského: Do Let's Dance Markíza zlanárila túto tvár!

Od momentu, keď náš denník informoval o neúčasti Petra Modrovského v najnovšej sérii Let‘s Dance ubehol už mesiac. „Nie, nikto ma zatiaľ nekontaktoval. Ak by sa ozvali, záležalo by na tom, o akú ponuku by išlo. Tancovať by som už asi nešiel, takže jedine, že by to bola iná pozícia,“ prezradil nám vtedy tanečník, ktorému by sa pozdávala úloha porotcu.

V tom čase však už mali svoje miesto isté porotcovia Ján Ďurovčík a Tatiana Drexler. Navyše, od zdroja z prostredia súťaže sme sa vtedy dozvedeli, že ďalší dvaja členovia poroty by mali byť nové, neopozerané tváre. A to sa najnovšie potvrdilo.

Ako sme sa totiž dozvedeli, ďalším, kto zasadne do horúceho kresla, bude známy choreograf a tanečník Petr Horáček. „Áno, v porote Let´s Dance bude aj pán Horáček,“ potvrdila nám PR manažérka Markízy Lenka Horáková. Meno štvrtého porotcu ostáva zatiaľ zahalené rúškom tajomstva.