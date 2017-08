To už snáď nie je ani možné: Andrea Verešová si opäť vystrúhala pred všetkými poriadnu hanbu!

Andreu Verešovú pozná azda každý jeden Slovák či Čech. Modelka totiž už roky žije u našich susedov, kde nás pravidelne reprezentuje. Či už na móle alebo v televízii, kde je častým hosťom.

S brunetkou sa však spája aj niečo celkom iné, než Andreina krása. Jej nedostatky v angličtine, ktorú s nadšením používa, no nie vždy jej to vyjde. Inak tomu nebolo ani teraz, keď na sociálnej sieti zverejnila svoju fotografiu, pod ktorou sa objavil aj sprievodný text. A tam sa to stalo. „Hello wendesday. Krásnu a úspešnú stredu," znie komentár pod jej horúcim záberom. No a práve spomínané slová mnohých nemilo zaskočili. Verešovej akosi ušlo, že streda sa po anglicky píše trochu inak. Po správnosti má byť „wednesday". Nie je to však prvýkrát, čo sa jej niečo podobné podarilo.

Nedávno totiž zverejnila obrázok s komentárom, ktorý by určite rozplakal každého angličtinára. „Pracovná streda... Rýchla zmena... Z laydy "tinedžerka". Busy wendesday. 2 styles - from a laydy sudanly teenager,“ napísala pred rokom k fotografii dvoch rozdielnych outfitov, pričom chybu spravila v takmer každom druhom slove. Hádam tej angličtiny teda už stačilo, nie?