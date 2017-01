Tomu sa povie bleskova kariéra: Z reklamy na kondómy do českej komédie!

Tomu sa povie kariérny postup. Kým teraz hviezdi v celovečernom filme, pred rokom si zarábal úplne inak. „Hral som v reklame na kondómy jedného z dvojice, ktorá sa miluje. Dostal som sa tam cez kasting. Bolo to pre holandský trh. Povedal som si, prečo nie, je to dobre zaplatené,“ prezradil nám Václav, ktorý prišiel na štvrtkovú premiéru do bratislavského Bory Mall.