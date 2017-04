Tomu sa povie hnus: Kuly chcel zjesť živého holuba!

Na krásne biele zvieratko si robil zálusk po vystúpení Liny Mayer, ktorá stvárnila Katku Knechtovú a jej Báthoryčku. Na scéne sa totiž odohrala aj fiktívna vražda, keď speváčka akože bodla nevinnú pannu. A vtedy to prišlo.

„Akurát by som prijal, že by sme namiesto zavraždenia tej baby, že by sme toho holuba do toho ohňa, trošku... A už len nejaká uhorka, paradajka, cibuľka,“ oblizoval sa počas hodnotenia Kuly a jeho kolega Dano Dangl len nechápavo krútil hlavou. „Ty chceš zožrať symbol mieru?“ spytoval sa neveriacky. Odpoveď? „Nemám s tým problém,“ reagoval spevák.