TOTO by čakal asi iba málokto: Vyznanie plné lásky od Barbary Haščákovej zosnulému Majstrovi N (†71)!

"Tak, tohto som sa vždy bála. Že stratím Jožka Nodžáka! Ďalsia hrozná rana pre mňa. Tým, ktorí ste ho milovali a pomohol vám, prajem úprimnú sústrasť. Ja som ho milovala! A nikdy som na neho nedala dopustiť," vyliala si svoje srdce Haščáková na Facebooku. Popri tom ale zrejme zabudla, že úprimná sústrasť sa nepraje, ale vyjadruje.

"Bol to človek s veľkým zlatým srdcom, každému len pomáhal v núdzi a bol to môj najlepší priateľ v Bratislave. Vždy sme si to hovorili medzi sebou. Mali sme len jeden druhého. Bol to veľmi vážny človek, aj keď mal svojský super humor. Naše spoločné konverzácie boli vždy vážne, aj keď sme často srandovali. Plačem," neskrýva dojatie a obrovský žiaľ speváčka., pre ktorú je to už druhá strata blízkej osoby za posledný mesiac. Na konci júla ju totiž navždy opustil tiež jeden veľmi dobrý kamarát.

"Takých dobrých ľudí, ako bol Jožko Nodžák, stretnete len raz za život. Jožko, už sa stretneme len v nebi. Ľúbim ťa navždy! Tvoja Barbara. Odpočívaj v pokoji, môj zlatý kamarát," dodala Barbara, ktorá iba ťažko hľadá odpoveď na otázku "prečo".