Toto je snáď len vtip: Cuky a Luky skončili na dedine

Urobia poriadny rozruch! V špeciálnych silvestrovských častiach najznámejšie postavičky zo skeč-šou Kredenc zavítajú do Hornej Dolnej. Cvokla sa totiž vydá na návštevu Ďura a Eriky, aby vyriešila problém v ich vzťahu.

A či sa jej podarí presvedčiť Brmbalíka, aby sa konečne oženil? Nuž, dajme sa prekvapiť... Zaujímavá situácia nastane aj v krčme u Terezky, kam, naopak, zablúdia obľúbené rakúske parádnice Cuky a Luky!

Keďže vyparádené mršky to mali opäť namierené do Rakúskych Álp, no čo čert nechcel, navigácia ich zaviedla do Hornej Dolnej. Dve pipiny na typickej slovenskej dedine a ešte k tomu na Silvestra? To sa môže skončiť jedine skvelou zábavu.

Fit miesičov zase vyspovedá farár z Hornej Dolnej a poľovníkov z „Hlbokej diliny“ si zoberie na mušku policajt Sojka. Chýbať však nebude ani veľké hudobné prekvapenie. Do Hornej Dolnej si to namieri kapela, ktorá zložila titulnú pieseň k seriálu - Horkýže Slíže!