TOTO je vrchol hnusu a bezcitnosti: Chorému Karlovi Gottovi nechutne vynadali fanúšikovia!

Uplynulú sobotu sa rodina a široká verejnosť navždy rozlúčili s českou speváčkou Věrou Špinarovou. Tá počas koncertu upadla do bezvedomia, z ktorého sa už neprebrala. Posledná rozlúčka so zosnulou divou sa konala v Ostrave, a zúčastnilo sa jej aj približne štyridsaťtisíc ľudí, vrátane umeleckých celebrít. Väčšina však bola šokovaná neúčasťou viacerých českých hviezd vrátane speváčkinho veľkého obdivovateľa Karla Gotta.

Českému portálu blesk.sk sa však podarilo od speváka získať dôvod, prečo na poslednú rozlúčku s Věrou neprišiel. „Odchod Věry Špinarovéj ma veľmi zasiahol, bola to výnimočná speváčka... Každý deň na ňu v tichosti, s úctou spomínam. Že som sa ale nezúčastnil pohrebu neznamená, že som k nej nemal vzťah. Práve naopak. Priznám sa ale, že nerád chodím na pohrebné lúčenia s ľuďmi, na ktorých si chcem uchovať len pekné spomienky, a nie tie smútočné,“ uviedol ako dôvod neúčasti Gott. A hoci sa už zdalo, že hnev a výčitky fanúšikov skončili, opak je pravdou. Kája si včera na Facebook zavesil milú fotku, na ktorej sedí na lavičke s dáždnikom a nasáva nové nápady. No vtedy vôbec netušil, aké peklo sa pod týmto nevinným príspevkom za pár sekúnd začne diať.

,,Pán Karel, vždy som si Vás vážila a brala Vás ako úplného profesionála. Ale Váš prístup k odchodu Vašek kolegyne pani Věry Špinarovej bol úplne nekolegiálny a neprofesionálny. Snáď nebolo tak ťažké poslať aspoň kvety. Vaše vyhlásenie prišlo po funuse, a to doslova a bolo úplne k ničomu. Tak až budete zase raz takto sedieť na lavičke, tak si spytujte svedomie! Asi sa bdem týmto príspevkom vymykať z rady, no za svojím názorom si stojím," ,,Hovorkyňa a manželka mu to neporadili. Tak na pohreb nešiel," ,,Taký profik by sa mal inak zachovať, pre neho to však bola zrejme iba prostá Ostravačka, tak to preto. Hanba!" ,,Škoda, že Vás nenapadlo v sobotu poslať Věrke do Ostravy kytičku na rozlúčenie. Zaslúžila si to. Kedysi som videla nejaký Gottov program, kde mu každá prítomná speváčka zaspievala pesničku alebo jej časť, so všetkými sa pobozkal, iba s Věrou Špinarovou nie... Veľmi dobre si to pamätám, veľmi ma to mrzelo. Tak se ani nedivím, že sa na Věru Gott vykašlal," ,,Mala som ho za väčší formát a toto mu neodpustím!" naložili fanúšikovia Karlovi. No keďže viacerí videli, že to bolo už naozaj cez, situáciu rýchlo hasili.

,,Ľudia, ale ako viete, že tie kvety neposlal???" ,,Dajte mu pokoj! Má toho za sebou veľa! Bol vážne chorý a stále ho trápia zdravotné problémy, ako môžete byť tak bezcitní?" ,,Prečo takto nakladáte iba Kájovi? Nebol jediný, ktorý na pohrebe nebol! A každý má vlastný spôsob, ako sa vyrovnáva so stratou," bránili Gotta verní fanúšikovia.

