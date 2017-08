TRAGÉDIE, KTORÉ NÁS ZASIAHLI Náš bývalý superstárista nezvládol veľké problémy a obesil sa v lese!

Lukáš Bečka sa do priazne Slovákov snažil dostať v roku 2011, keď sa prihlásil do druhej série Česko Slovenskej SuperStar. A hoci sa v šou dostal len do top 50, hudbe sa venovať neprestal. Vystupoval na vlastných koncertoch a dokonca účinkoval aj na plesoch a spoločenských podujatiach. No v roku 2014 sa jeho rodina dozvedela tú najhoršiu správu.

Mladík spáchal samovraždu. Našli obeseného v lese iba niekoľko kilometrov, kde býval. A nezabránil mu v tom ani fakt, že spoločne s partnerkou Katarínou vychovávali malú dcérku Amy. „Len pár dní po tom, čo sa Senica rozlúčila so športovou ikonou Jožkom Salajkom, dnes sa lúči s jedným z najpopulárnejších umelcov v meste, spevákom Lukášom Bečkom! Všetko nasvedčuje tomu, že 28 ročný umelec si zobral život sám,” znel vtedy status na sociálnej sieti senickej regionálnej televízie z 28. mája. Podľa všetkého mal mať problémy s alkoholom a šuškalo sa, že jeho láska ho chcela opustiť. Práve to mala byť príčina jeho hrozného skutku.