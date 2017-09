TRAGÉDIE, KTORÉ NÁS ZASIAHLI! Smrť jediného syna Andyho Hryca Huga (†22): Nerovná cesta či jazda pod vplyvom alkoholu?

Rodičia by nemali zažiť smrť vlastného dieťa či prežiť svoje dieťa! Herec Andy Hryc to žiaľ zažil na vlastnej koži. Hugo Hryc bol študent na moskovskej univerzite, ovládal anglický, španielský, nemecký a ruský jazyk a mal pred sebou podľa otcových slov dlhú budúcnosť. Žiaľ, svetu nestihol ukázať, čo všetko v ňom bolo.

Tragédia, pri ktorej slávny herec prišiel o svojho syna sa stala v nedeľu o tretej ráno v bratislavskom Lamači na Hodonínskej ceste. Červená Honda Accord, ktorá išla podľa odhadu hasičov asi 200-kilometrovou rýchlosťou, vybočila z cesty a vletela do stĺpa. Za volantom auta pravdepodobne sedel Hugov kamarát Jakub Karas († 22). Náraz bol taký silný, že stĺp Hondu doslova rozrezal napoly. Predná časť motora skončila v záhrade asi dvadsať metrov od zvyšku auta. V tom zostali zakliesnené nehybné telá oboch chlapcov. Obaja mladíci utrpeli veľmi ťažké zranenia vnútorných orgánov. Hugo zomrel okamžite po náraze, mal totiž aj devastačné poranenia hlavy. Jeho kamarát Jakub ešte žil, keď na miesto prišli záchranári. Mal však odtrhnutý členok a polámanú lebku. Oživovali ho celou cestou do nemocnice na Kramáre, ktorá je od miesta hroznej tragédie vzdialená asi šesť kilometrov. Lekári ho však už nedokázali zachrániť. Zomrel necelé tri hodiny po Hugovi.

Andy Hryc si dodnes vyčíta najmä to, že sa mu nepodarilo tri dni pred tragédiou prehovoriť syna na spoločný víkend v Prahe. Jeho život sa tak predčasne skončil pri autonehode. „Už som sa dozvedel, čo bolo príčinou havárie. Bola to neoznačená prekážka na ceste. Kubo, ktorý šoféroval, nemohol predpokladať, že tam na tej ceste niečo je, keď to nebolo označené. To, že išli rýchlejšie, išli 135 km/h, čo je dosť, ale ruku na srdce, kto teda tou rýchlosťou v noci o druhej nejde, nemohli predpokladať, že niečo také na ceste je. Od toho sa odvíja celý problém. Samozrejme, keď som na to upozornil, ten úradník na magistráte to dokázal opraviť za 5 hodín, prečo to neopravili za 7 mesiacov?“ povedal v minulosti v relácii Na streche Andy Hryc.

Priatelia a známi zosnulého Huga sa v 2008 počas predvianočnej atmosféry rozhodli usporiadať spomienkovú rozlúčku s kamarátom. Prišli spolužiaci zo strednej a dokonca základnej školy. Do bratislavskej reštaurácie Verne dorazilo okolo päťdesiat ľudí. „Všetci boli v čiernom a plakali,“ prezradila jedna z jeho známych, ktorá sa rozlúčky osobne zúčastnila. „Bolo to pekné, ale veľmi smutné,“ povedala nám pred rokmi. Na rozlúčku vtedy prišla aj Hugova sestra Wanda s mamou. Otec Andy Hryc s nimi neprišiel. Prítomní spomínali na chvíle strávené s dobrým kamarátom a prezerali si staré fotografie. Podávalo sa aj Hugovo obľúbené jedlo – bryndzové pirohy. Pohreb jediného syna Andyho Hryca, Huga, sa konal niekoľko hodín pred spomienkovým posedením, len v kruhu blízkej rodiny.

Na verejnosť však prenikli nedávno informácie, podľa ktorých mal kamarát Huga Hryca Jakub Karas pri šoférovaní smrtiaceho auta v krvi 1,25 promile alkoholu. Hugov otec to absolútne odmieta. „Som presvedčený, že Jakub nepil. Pred jazdou vypil dva litre jablčnej šťavy,“ hovorí Andy Hryc, ktorý je stále presvedčený, že za smrť oboch chlapcov môže najmä neoznačený ostrovček, do ktorého vrazili. Hercovi dal za pravdu aj súdny znalec. „V spise jednoznačne uviedol, že nemohli vidieť prekážku, ktorá im stála v ceste. A to pri akejkoľvek rýchlosti,“ vysvetľoval herec. Andy Hryc sa však cez slzy hnevá najmä na Jakuba s Hugom. Podľa neho nemá zmysel rozoberať, kto nesie na tragédii väčšiu časť viny, keďže obaja zahynuli. Už sa nechce trápiť. „Nechcem s tým už žiť. Tento príbeh sa pre mňa skončil…,“ uzatvára.