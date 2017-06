Tri tváre hereckej hviezdy Mariána Miezgu, ktoré určite nepoznáte: Uživil by sa aj ako... to budete šokovaní!

Mariánove schopnosti, o ktorých ste netušili

Existuje hneď niekoľko zamestnaní, ktoré by mohol s prehľadom vykonávať! Marián Miezga má totiž schopnosti, o ktorých ste doteraz určite netušili, čo prezradil, ale aj predviedol v novej hudobno-zábavnej šou Všetko, čo mám rád, ktorú uvidíte na JOJ-ke. Z úst známeho herca totiž vypadlo hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré ho usvedčili, že by sa vo svete nestratil ani v prípade, že by vo svojej profesii neuspel.

Hudobník

Že je Majo výborný herec, je jasné. No málokto tuší, že by mohol pokojne byť aj hudobníkom. Svedčí o tom aj fakt, že pred mnohými rokmi pôsobil v skupine Para. „V Pare som začínal s piesňou od skupiny Bez ladu a skladu – Parné valce,“ prekvapil umelec. Okrem toho, že vie celkom slušne spievať, ovláda aj hru na bicích, čo zároveň predviedol aj v spomínanej šou.

Recitátor

Keďže herci sa musia učiť veľa textov v rámci scenárov, predpokladom na ich úspech je aj dobrá pamäť. Miezga sa ňou rozhodne môže popýšiť. Ako totiž v šou Všetko, čo mám rád prezradil, v detstve sa naspamäť naučil mená z kalendára a pamätá si ich dodnes. „Od detstva som si cibril pamäť. Začalo sa to tým, že na záchode sme mali dvere a oproti bol kalendár s menami. Tak som sa naučil všetky decembrové mená naspamäť,“ šokoval prítomných. V relácii tiež predniesol báseň od Jána Smreka Bacardi a šlo mu to naozaj veľmi dobre.

Výrobca výšiviek

Moderátor Štefan Skrúcaný počas nakrúcania prezradil na známeho herca, že počas detstva mal takpovediac dievčenskú zábavku. Namiesto toho, aby skladal stavebnice, si radšej sadol s látkou a vyšíval. „Mňa to veľmi bavilo. Blížili sa Vianoce a ja som si povedal, že mame urobím radosť a vyšijem jej dečku. Tak som sa naučil vyšívať krížikovým stehom a šlo mi to veľmi dobre. Toto som mal veľmi rád,“ prezradil Miezga.

O čom bude šou Všetko, čo mám rád?

S príchodom letných prázdnin odštartuje na JOJ-ke nová hudobno- zábavná šou Všetko, čo mám rád. Moderovať ju bude ostrieľaný Štefan Skrúcaný, ktorý sa na naše obrazovky vracia po dvoch rokoch. Diváci si ho pamätajú najmä ako predstaviteľa bláznivého východniara Fedora Rovného zo seriálu Panelák, ktorý nás všetkých rozosmieval. A inak to nebude ani teraz.

Čítajte viac FOTO Česká topmodelka sa fotila v plavkách: Tie bombarďáky si nabudúce nedávaj

Rozosmievať nás bude spolu so svojimi hosťami, ktorými budú v každej epizóde dvaja prominentní hostia. Neoddeliteľnou súčasťou relácie bude aj skvelý hudobník Ondrej Kandráč so skupinou, ktorí budú šou hudobne sprevádzať. V rámci šou sa bude spievať, tancovať, rozprávať a nebudú chýbať ani zábavné scénky a, samozrejme, chytľavý humor.