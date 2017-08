Tribula podrazil Christovú: Zavolal ju na túru a pred všetkými sa jej vysmial!

Christová zavítala do Belianskych Tatier na Janove pozvanie. Bývalá misska sa vybrala do hôr s veľkým odhodlaním a v Javorovej doline si dokonca aj zaspievala. „Tatry milujem, pretože mi dávajú obrovskú energiu. Len tak sa postavím, dýcham, pozerám sa na tie krásne lesy a som šťastná," pochvaľovala si.

No keď sa všetci spoločne štverali do kopca, modelka za redaktorom zaostávala, čo Tribula nezabudol okomentovať. „Ivka za nami fučí. Zvládne to?" spytoval sa so širokým úsmevom na tvári markizák, ktorý síce utrúsil nevhodnú poznámku, no očividne to myslel len zo srandy. Ale mohol si to odpustiť!

No Ivana sa na túre cítila tak uvoľnene, že si nenechala pokaziť radosť a neváhala sa rozrozprávať aj na tému nadváha. „Nepoviem, že som zmierená. Mám veľmi pekné telo, športujem, som plná vitality, sily, mám energiu. To je pre mňa dôležité. Stretnem ľudí, ktorí sú možno chudunkí, ale to nemá život v sebe. Milujem každé kilo na sebe, lebo je zdravé," zahlásila bývalá misska, ktorá napokon Tribulovu výzvu zvládla a došla až do cieľa. Za odmenu dostala prehliadku loveckého zámočku.