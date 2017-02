Šéf RTVS Václav Mika, ktorý čaká dieťa s mladou priateľkou: S manželkou sme chceli adopciu!

Manželstvo televízneho mága Václava Miku patrilo dlhé roky medzi ukážkové a harmonické. S Andreou sa poznajú 28 rokov, z toho manželmi sú 22 rokov. „Myslím, že to bola láska na prvý pohľad, bolo tam niečo možno až osudové,“ vyznala sa Andrea Miková v rozhovore pre týždenník Šarm v minulosti. Žiaľ, stavu obrovskej zaľúbenosti je už dávno koniec. Mika totiž pred viac ako troma rokmi spoznal mladú Kristínu, s ktorou teraz čaká svoje prvé dieťatko.

A hoci pani Miková trávila aj posledné dni v roku s manželom na Donovaloch a zdá sa, že celú situáciu zobrala pokojne, do reči jej dvakrát nebolo. „Nie, nebudem sa vyjadrovať k tejto téme. Prepáčte, dovidenia,“ reagovala. Niet sa ani čomu čudovať. Dvojica vlastné deti nikdy nemala.

„Po rokoch som to prijala ako fakt. Prečo sa to nepodarilo, to mi žiadny lekár nikdy nevedel povedať. Bola som naklonená myšlienke adoptovať si dieťa, ale spoločne sme sa na tom nedohodli. Obavy z toho, že by to nemuselo vyjsť, že by si dieťatko u nás nezvyklo alebo by sa vyskytli nejaké komplikácie, boli silnejšie ako naša túžba po dieťati,“ povedala pred šiestimi rokmi v Šarme.

„Keď raz láska medzi dvomi ľuďmi je, tak zostanú spolu napriek všetkému, čo im život prinesie do cesty,“ dodala pani Miková. Vtedy ešte netušila, čo jej o pár rokov život naozaj prinesie...