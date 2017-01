Ukričaný kuchár Habo sa opäť vyznamenal: Jeho drzosť už nepozná hraníc!

Haba do premiérových častí 15 min. kuchár, ktoré odvysiela televízia JOJ, zavolal šéfkuchár Gabo Kocák. A hoci musel byť pripravený na to, čo ho v jeho spoločnosti čaká, Vilo nezostal svojej povesti nič dlžný a bez problémov dirigoval aj uznávaného odborníka.

Vykričal mu, aby pri varení „poriadne hral na tie ruky“. Paradoxne, Gabo sa vôbec neurazil. Dokonca mu navrhne, aby prišiel k nemu do kuchyne, že by potreboval takú sekeru, ako je on.